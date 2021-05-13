Израильтянин показал, что происходит в Бат-Яме. Видео из бомбоубежища
Врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль показал, как выглядит типичное бомбоубежище в Бат-Яме (под Тель-Авивом). Улицы этого города, где ранее прошли беспорядки, патрулирует множество правоохранителей.
Ролик, снятый медиком, появился в распоряжении OBOZREVATEL в четверг, 13 мая. Бриль рассказал, что в его доме двери подъезда с началом обострения израильско-палестинского конфликта остаются постоянно открытыми – чтобы жители могли в любой момент быстро зайти в укрытие (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
У бомбоубежища, размещенного под первым этажом, толстые стены и двое массивных тяжелых дверей.
Внутри есть еще одно помещение поменьше, которое также закрывается железными дверьми. Как пояснил Бриль, последнее используется для детей во время сильной бомбежки.
В бомбоубежище есть подведенная вода, раковины, душ и туалет. На видео врач показал, что, кроме других вещей, в укрытии стоят несколько стульев.
Тем временем на улицах города постоянно дежурит полиция, готовая активно действовать в случае нарушений порядка.
Добавим, Бат-Ям – город в Тель-Авивском округе Израиля на побережье Средиземного моря.
12 мая во время погромов и беспорядков на улицах были ранены мэр Бат-Яма Цвика Брот и двое муниципальных инспекторов. В чиновников попали камнями, когда они пытались разнять две противостоящие группы молодых людей, передают "Вести Израиль".
Как ранее писал OBOZREVATEL:
В ночь на 13 мая ХАМАС выпустил еще 130 ракет в сторону Израиля, в результате чего пострадали Иерусалим, Тель-Авив, Яффо, Лод, Петах-Тиква, Акко, Умм-эль-Фахм, Бней-Брак, Ришон ле-Цион, Рамле и другие. Израиль ответил авиационной атакой, были ликвидированы 11 исламских террористов из сектора Газы.
Позже израильская армия показала уничтожение оперативных квартир высокопоставленных командиров ХАМАСа. Также 13 мая удар был нанесен по военному объекту – штабу разведки палестинского исламистского движения.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал неприемлемыми последние действия палестинского исламистского движения и пообещал ответ.