Израильтянин показал, что происходит в Бат-Яме. Видео из бомбоубежища

Врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль показал, как выглядит типичное бомбоубежище в Бат-Яме (под Тель-Авивом). Улицы этого города, где ранее прошли беспорядки, патрулирует множество правоохранителей.

Ролик, снятый медиком, появился в распоряжении OBOZREVATEL в четверг, 13 мая. Бриль рассказал, что в его доме двери подъезда с началом обострения израильско-палестинского конфликта остаются постоянно открытыми – чтобы жители могли в любой момент быстро зайти в укрытие (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

У бомбоубежища, размещенного под первым этажом, толстые стены и двое массивных тяжелых дверей.

Внутри есть еще одно помещение поменьше, которое также закрывается железными дверьми. Как пояснил Бриль, последнее используется для детей во время сильной бомбежки.

В бомбоубежище есть подведенная вода, раковины, душ и туалет. На видео врач показал, что, кроме других вещей, в укрытии стоят несколько стульев.

Тем временем на улицах города постоянно дежурит полиция, готовая активно действовать в случае нарушений порядка.

Добавим, Бат-Ям – город в Тель-Авивском округе Израиля на побережье Средиземного моря.

12 мая во время погромов и беспорядков на улицах были ранены мэр Бат-Яма Цвика Брот и двое муниципальных инспекторов. В чиновников попали камнями, когда они пытались разнять две противостоящие группы молодых людей, передают "Вести Израиль".

Как ранее писал OBOZREVATEL: