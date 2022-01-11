'Обстреливали из кустов, не переставая': мэр Алматы заявил, что едва не погиб во время протестов. Видео

Мэр Алматы Бакытжан Сагинтаев заявил, что во время протестов его автомобиль обстреляли из автоматов. По его словам, он смог выжить во время покушения только благодаря профессионализму своего водителя.

Сагинтаев утверждает, что протестующие знали его маршрут, и в какое время он будет выезжать. Об этом он рассказал в интервью российским СМИ.

"Я с коллегами попал под обстрел. Вот когда площадь зачистили силами спецслужб, спецназа, потом очистили Акимат, я со своими коллегами поехал на площадь Акимат, потому что там они подожгли… И несмотря на то, что уже ночь, я поехал туда. Они знали, что я выехал. Они знали, по какой дороге я еду. Они знали, когда я поворачиваю", — сказал мэр Алматы.

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Сагинтаев уточнил, что прежде чем началась стрельба, его завели вглубь протестов. Выстрелы автоматной очередью совершались из кустов. После того как мэру и его коллегам удалось вырваться из оцепления, за их автомобилем еще какое-то время велась погоня.

"Они меня встретили с моими коллегами и завели вглубь. И тут началась стрельба. Автоматная очередь. Это было страшно. Нас просто обстреливали из кустов трассирующими пулями, не переставая. И вот благодаря профессионализму моего водителя, мы смогли оттуда уехать. Водитель был ранен, но, несмотря на это, он смог это сделать. И за нами гонялись ещё", - добавил он.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворческая миссия Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане успешно завершена. Поэтапный вывод войск начнется с 13 января. По словам лидера страны, это займет не более 10 дней.

5 января Токаев обратился за помощью к странам ОДКБ – это военно-политическая организация, в которую входят также Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Таджикистан. В результате было принято решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы

Во вторник, 11 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев представит новое правительство. Тем временем в стране завершилась передислокация миротворческих сил ОДКБ, которые взяли под охрану все стратегические объекты – хранилища топлива, военные склады, ТЭЦ и аэродромы, откуда самолеты Минобороны России совершают эвакуационные рейсы.

В свою очередь Министерство внутренних дел Казахстана объявило, что за участие в беспорядках задержано уже 9900 человек, в частности только в Алматы – 1200 людей, причастных к "террористическим атакам" и другим преступлениям.