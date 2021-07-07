Обрушение дома во Флориде: количество жертв возросло до 36. Фото

Количество жертв в результате обрушения 12-этажного дома в округе Майами-Дейд на юге Флориды (США) возросло до 36. Трагедия произошла 24 июня.

Поисковые группы в Серфсайде во вторник, 6 июля обнаружили под завалами Champlain Towers еще четыре тела, сообщает CNN (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Еще 109 человек остаются "потенциально пропавшими без вести", уточнила мэр Майами Дейд Даниэлла Левин Кава во время пресс-сконференции. По ее словам, полиция работает над проверкой каждого сообщения.

Отмечается, что вероятность найти выживших уменьшается с каждым днем. При этом спасатели работают, несмотря на сильные молнии и ветер из-за приближающегося тропического шторма "Эльза".

Видео дня

Напомним, что 24 июня произошло ЧП с многоэтажным жилым зданием Champlain Towers в прибрежном городке Серфсайд. В этом доме – более 130 квартир, из которых полностью уничтожены около 55. Там жили в основном еврейские семьи местных хасидов.

Выживший во время обрушения дома во Флориде Стив Розенталь рассказал, что ему чудом удалось спастись. Он говорил, что услышал громкий звук, похожий на гром, а потом комната начала дрожать.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во Флориде взрывом снесли уцелевшую при обрушении часть дома. Видео момента на своей странице в социальной сети опубликовал местный журналист.