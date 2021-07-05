Во Флориде взрывом снесли уцелевшую при обрушении часть дома. Видео

В округе Майами-Дейд на юге Флориды (США) взрывом снесли уцелевшую при взрыве часть 12-этажного жилого дома. Работы на Champlain Towers провели в понедельник, 5 июля.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист CBS Мануэль Бохоркес. Он также опубликовал соответствующее видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Оставшаяся часть Champlain Towers в Серфсайде, Флорида, была снесена – это еще одна печальная глава для выживших и их семей. Официальные лица заявляют, что структура подвергает опасности поисково-спасательные команды, и это позволит им исследовать больше территорий", – написал журналист.

Видео дня

Напомним, что 24 июня произошло ЧП с многоэтажным жилым зданием Champlain Towers в прибрежном городке Серфсайд. В этом доме – более 130 квартир, из которых полностью уничтожены около 55. Там жили в основном еврейские семьи местных хасидов.

Число жертв обрушения дома возросло до 18 человек. Среди погибших двое детей – 4 и 10 лет. Еще 145 человек остаются пропавшими без вести. Власти округа ранее заявили, что разрушенное здание будет снесено. Причина обрушения дома еще не установлена.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, выживший во время обрушения дома во Флориде Стив Розенталь рассказал, что ему чудом удалось спастись. Он говорил, что услышал громкий звук, похожий на гром, а потом комната начала дрожать.