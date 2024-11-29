NYT: политики Трампа и Байдена могут оказаться 'удивительно похожими'

Во время избирательной гонки республиканец Дональд Трамп беспощадно критиковал внешнюю политику президента США Джо Байдена, называя ее "исторически ужасной". Публичные заявления следующего главы Белого дома, начиная от восхвалений российского диктатора Владимира Путина и завершая угрозами выхода США из НАТО, изрядно напрягли западных лидеров.

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Однако, несмотря ни на что, Трамп вполне во многом может продолжить политику своего предшественника. В этом убежден журналист The New York Times Майкл Кроули.

В своей статье он отмечает: предыдущие заявления Трампа создают впечатление, что новый президент США имеет отличные взгляды на место Америки в мире, чем его предшественник в должности.

Победитель выборов неоднократно называл внешнюю политику Байдена "исторически ужасающей", настаивая на том, что после инаугурации продолжит начатую во время прошедшей каденции политику "Сначала Америка".

"Он хочет иметь дружеские отношения с президентом России Владимиром Владимиром Путиным, может сократить поддержку Украины со стороны США и угрожал выйти из Организации Североатлантического договора. Он увлекается иностранными автократами и мало интересуется целью Байдена отстаивать демократию за рубежом. Он враждебно относится к международным организациям и договорам, включая ООН и Парижское климатическое соглашение. Носреи многих сфер потенциального срыва господин Трамп также найдет многие вещи, которые понравятся ему в политике господина Байдена", – пишет Кроули.

Он убежден: за исключением некоторых вопросов по Европе и планов Трампа по России и Украине, его политика может удивительным образом перекликаться с политикой Байдена.

В известной степени это будет вынужденным шагом, ведь резкие повороты во внешней политике крайне тяжело совершать. К тому же военная, экономическая и политическая сила Америки обеспечивает ей определенное количество рычагов влияния на другие страны. Так что давление со стороны союзников, Конгресса и федеральной бюрократии принуждает президентов США к до определенной степени консенсусным взглядам.

"Существует тенденция к большей наследственности между администрациями разных партий — даже администрациями очень разных стилей, таких как Трамп и Байден — чем мог бы ожидать случайный наблюдатель. Мы склонны сосредотачиваться на больших отличиях", — убежден исполнительный директор Центра новой американской безопасности Ричард Фонтейн.

Именно эти факторы стали одной из причин продления администрацией Байдена ключевых политиков времен первого президентства Трампа.

В частности, в отношениях с Кубой, Ираном, Венесуэлой, Китаем и Израилем Байден если и допускал какие-либо изменения, то незначительные или кратковременные. В частности, потому что планы стратегии национальной безопасности, изданные администрациями Трампа и Байдена, определили "стратегическую конкуренцию" с Китаем и Россией как северную звезду политики США.

Ярким примером этого утверждения автор материала считает отношения администрации Байдена с Саудовской Аравией. Сначала отношения Вашингтона с Эр-Риядом обострились из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году и нарушения прав человека в этом государстве. Байден даже приостановил использование армией Саудовской Аравии наступательного оружия для противодействия йеменским хуситам.

Однако прошло время и свое слово сказало влияние Саудовской Аравии на цены на нефть. Взвесив это, Байден возобновил поставки оружия и направил своих помощников в Эр-Рияд для достижения американо-саудовского соглашения о безопасности, которое сблизит две страны в военном плане при условии установления официальных дипломатических отношений Саудовской Аравии с Израилем.

"Байден перешел от попытки сделать Саудовскую Аравию парией к попытке сделать ее союзником Соединенных Штатов по договору", – отметил Фонтейн, прогнозируя, что, вероятнее всего, Трамп будет продолжать этот подход.

Что касается Китая, то Трамп преимущественно ограничивался угрозами ввести высокую пошлину на экспортируемые из КНР товары. Однако, перебравшись в Белый дом, он унаследует от Байдена подход, фундамент которого заложил сам во время первой каденции. Этот подход предполагает мощное военное присутствие США в Восточной Азии для противодействия территориальной агрессии Китая, жесткие действия против китайских технологий, которые могут угрожать американской безопасности, и пошлины, впервые введенные Трампом и сохраненные Байденом.

"Мистер Байден смягчил свой конкурентный подход посредством диалога и регулярно разговаривает с президентом Китая Си Цзиньпином, но господин Трамп тоже", – говорится в материале.

Еще один вектор, на котором политики Байдена и Трампа, вероятно, совпадут – Тайвань. Действующий президент обещал защищать эту демократию от китайского вторжения. Сам Трамп однозначной формулировки своей позиции по Тайваню не озвучивал. Однако избранники победителя выборов на должности, связанные с нацбезопасностью – будущий советник по нацбезопасности Майкл Уолц и госсекретарь Марк Рубио – зарекомендовали себя настоящими "ястребами" в деле защиты Тайваня.

Отношения США и Ирана тоже вряд ли будут переживать значительную трансформацию. Несмотря на обвинения Трампа, Байден не отменил санкции в отношении иранской экономики. Впрочем, и не дал жесткого ответа на найденный Тегераном способ увеличить продажу нефти на черном рынке и получали миллиардные доходы. Трамп в этом, по словам его советников, будет гораздо более резким и решительным.

Однако он, как и Байден, вынужден будет считаться с возможными последствиями таких шагов. В частности, к усилению напряженности с главным покупателем нелегальной иранской нефти, Китаем и спровоцированной потерей поставок из Ирана перспективой роста цен. Так что Трамп, строивший кампанию на критике уровня инфляции и рост цен на газ при президентстве Байдена, вынужден будет сохранять осторожность, чтобы не оказаться на месте критикуемого предшественника.

"На этот раз мистеру Трампу не придется разрывать ядерное соглашение с Ираном, как это было во время его первого срока. Господин Байден безуспешно пытался возобновить соглашение эпохи Обамы, которое замедлило продвижение Ирана к созданию потенциальной атомной бомбы. Сейчас, когда Иран ближе, чем будь-либо, к ядерному оружию, господин Трамп, похоже, готов попробовать еще раз: "Мы должны заключить соглашение", – сказал он журналистам в сентябре, назвав иранскую бомбу "невозможным" результатом", – говорится в материале.

Как бы то ни было, но эксперт по вопросам Ирана в Институте Брукингса Сюзанна Мелони убеждена, что администрация Трампа будет демонстрировать "значительную преемственность политики США в отношении Ирана", и что Белый дом продолжит совмещать давление с переговорами с иранским правительством.

По словам Мэлони, господин Трамп, скорее всего, будет более готов рисковать с Ираном, как тогда, когда он приказал убить иранского командующего Касемом Сулейманом в январе 2020 года. Но его кампания давления, вероятно, будет включать в себя попытки вести переговоры.

Кроме того, совпадения политик вероятны и в отношениях с Израилем. Эксперты ожидают, что Трамп может предоставить премьер-министру Беньямину Нетаньяху более широкие полномочия безопасности и большую свободу действий по сектору Газа, Байден тоже предпринимал шаги в поддержку Израиля.

"Некоторые официальные лица Байдена опасаются, что Трамп может дать зеленый свет шагам Израиля по поводу аннексии оккупированного Западного берега, на что Байден никогда бы не согласился. Но во время своего первого срока господин Трамп выступал против плана Нетаньяху аннексировать значительные части Западного берега, а такой шаг сейчас может испортить его большие надежды на дипломатическое соглашение между Саудовской Аравией и Израилем", – отмечает автор статьи.

Еще во время первого прихода в Белый дом Трамп неоднократно критиковал участие США в боевых действиях в Афганистане. Однако он так и не завершил вывод американских сил из этой страны. Вместо него это сделал Байден, реализовав договоренности по выходу между Трампом и "Талибаном". И даже сам Трамп называл эти действия админстрации Байдена "прекрасным и положительным шагом", пока не принялся беспощадно критиковать действующего президента за "хаотический выход".

Сейчас ни Байден, ни Трамп явно не желают иметь дела с лидерами "Талибана".

А на Кубе политика США остается почти такой застойной, какой Трамп оставил ее четыре года назад. Во время первой каденции он принял меры, чтобы свернуть дипломатическую открытость администрации Обамы, в частности путем восстановления Кубы в списке США государств-спонсоров терроризма. Байден никогда не отменял этого шага. Аналогично Байден в основном сохранил наложенные администрацией Трампа санкции в отношении Венесуэлы, целью которых было отстранение от власти местного авторитарного лидера Николаса Мадуро.

Не все так однозначно может оказаться и в отношениях между США и НАТО, несмотря на резкие заявления Трампа.

"Даже некоторые иностранные чиновники, обеспокоенные намерениями Трампа, утешают себя мнением, что его разрушительные инстинкты могут иметь пределы. Один европейский дипломат на условиях анонимности сказал, что избрание Трампа создало атмосферу неопределенности и тревоги на континенте. Но на вопрос о перспективе того, что господин Трамп выведет Соединенные Штаты из НАТО, дипломат сказал, что он и много его коллег считают, что страх преувеличен. По его словам, немногие в Европе верят, что господин Трамп действительно пойдет на такой радикальный шаг", – резюмировало издание.

Напомним, ранее Трамп назначил Кита Келлога спецпосланником США по Украине.

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