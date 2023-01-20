Первый президент Казахстана Назарбаев госпитализирован: он перенес операцию на сердце

Нурсултан Назарбаев, 82-летний первый президент Казахстана, перенес операцию не сердце. Хирургическое вмешательство провели в Астане в Национальном научном кардиохирургическом центре.

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Это подтвердил в Twitter пресс-секретарь экс-лидера страны Айдос Укибай. Он заявил, что операция была успешной.

"Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением", – сказал Укибай.

Перед этим "КазТАГ" сообщал, что Назарбаева госпитализировали, после чего столичные медики провели пациенту комплексное обследование сердца. Была ли операция плановой, данных нет.

Как известно, Нурсултан Назарбаев занимал пост главы государства с 1991 по 2019 год (до этого, с 1990 по 1991-й, он был президентом Казахской ССР).

Указ о сложении полномочий президента он подписал в марте 2019 года по собственному желанию. Его преемником стал Касим-Жомарт Токаев.

Как писал OBOZREVATEL:

– В конце 2022 года Касым-Жомарт Токаев был переизбран на новый срок президента Казахстана на внеочередных выборах. Ожидается, что он будет занимать должность следующие семь лет.

– Соперниками Токаева были малоизвестные кандидаты, каждый из которых, согдасно официальным результатам, получил не более 2-3% голосов избирателей. При этом Токаев набрал 81,31%.

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