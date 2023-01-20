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Первый президент Казахстана Назарбаев госпитализирован: он перенес операцию на сердце

Дарья Дурова
Мир
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Нурсултану Назарбаеву понадобилась операция

Нурсултан Назарбаев, 82-летний первый президент Казахстана, перенес операцию не сердце. Хирургическое вмешательство провели в Астане в Национальном научном кардиохирургическом центре.

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Это подтвердил в Twitter пресс-секретарь экс-лидера страны Айдос Укибай. Он заявил, что операция была успешной.

"Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением", – сказал Укибай.

Перед этим "КазТАГ" сообщал, что Назарбаева госпитализировали, после чего столичные медики провели пациенту комплексное обследование сердца. Была ли операция плановой, данных нет.

Первый президент Казахстана Назарбаев госпитализирован: он перенес операцию на сердце

Как известно, Нурсултан Назарбаев занимал пост главы государства с 1991 по 2019 год (до этого, с 1990 по 1991-й, он был президентом Казахской ССР).

Указ о сложении полномочий президента он подписал в марте 2019 года по собственному желанию. Его преемником стал Касим-Жомарт Токаев.

Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан в течение 30 лет

Как писал OBOZREVATEL:

– В конце 2022 года Касым-Жомарт Токаев был переизбран на новый срок президента Казахстана на внеочередных выборах. Ожидается, что он будет занимать должность следующие семь лет. 

– Соперниками Токаева были малоизвестные кандидаты, каждый из которых, согдасно официальным результатам, получил не более 2-3% голосов избирателей. При этом Токаев набрал 81,31%.

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