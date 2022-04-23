Нуланд заявила, что США ведут с Украиной переговоры о заверениях безопасности, а не гарантиях

Соединенные Штаты Америки ведут с Украиной переговоры о заверениях безопасности, а не о гарантиях. Иными словами пока о зафиксированных гарантиях защиты или коллективной обороны речь не идет.

В то же время Украина добивается именно гарантий, а не нового варианта "Будапештского меморандума", который содержал "заверения безопасности". Об этом в интервью "Европейской правде" заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

Нуланд заявила, что сейчас продолжаются переговоры о заверениях безопасности для Украины. Подробностей переговоров и обсуждаемых позиций она не сообщила.

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"Сейчас продолжаются переговоры между правительствами, которые не публичны, и я могу лишь сказать, что США ведут переговоры с Киевом о заверениях безопасности, которые Украина может получить", - сказала Нуланд.

Когда журналист переспросил у нее, идет ли речь именно о заверениях или все же обсуждаются гарантии безопасности, которых добивается Украина - она подтвердила свои слова.

"Я сказала именно так, как сказала. И это все, что я могу сообщить публично", - отметила Нуланд.

Термин "заверения безопасности" был применен в Будапештском меморандуме и означает отсутствие зафиксированных гарантий защиты или коллективной обороны. Как помогли Украине "заверения безопасности", за которые она отдала свое ядерное вооружение, можно воочию увидеть, начиная с 2014 года и особенно - после начала широкомасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

Российская Федерация, к слову, в Будапештском меморандуме тоже давала Украине "заверения безопасности".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, какие страны действительно готовы стать гарантами безопасности для Украины. По словам главы государства, предварительную готовность сделать это в будущем высказали Британия, США, Турция, Италия, Польша, Франция, Германия и Европейский Союз как отдельный субъект. Список не окончательный, а договоренности пока не закреплены на бумаге.

Сколько из потенциальных гарантов готовы дать именно гарантии, а не заверения безопасности, на данный момент неизвестно.

Также о ходе переговоров о гарантиях безопасности для Украины сообщал советник главы Офиса президента, член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк.

Некий свет на будущие возможные договоренности пролили в Британии. По словам премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, гарантии безопасности для Украины не будут тождественны 5-й статье НАТО, но сделают страну "неприступной".

Среди стран, предварительно заявивших о готовности стать гарантами безопасности для Украины - Германия и Франция. Однако обе страны готовы сделать это с оговорками.