Джонсон о гарантиях безопасности для Украины: не будут тождественны 5-й статье НАТО, но сделают страну 'неприступной'

Западные союзники готовятся предложить Украине ряд гарантий безопасности, которые должны сделать страну "неприступной" в случае повторного российского вторжения. Также они будут поддерживать Киев снабжением оружием, обучением военнослужащих и обменом разведданными.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в столице Индии, Нью-Дели, сообщает Yahoo News. Британский премьер отметил, что необходимо разработать долгосрочное видение места Украины в будущей "архитектуре безопасности" Европы.

По словам Джонсона, гарантии безопасности Украине не будут тождественны 5 статье НАТО, согласно которой нападение на одну страну-члена считается нападением на всех остальных. Это будет "сдерживание путем запрета".

Видео дня

"То, чего украинцы хотят – и я думаю, что сейчас получат – это набор гарантий от стран-единомышленников по поводу того, что мы можем сделать, чтобы помочь их оружием, обучением и обменом разведывательными данными. Я надеюсь, что это позволит украинцам предложить сдерживание запрет и убедиться, что их территория будет настолько укреплена, чтобы быть неприступной для повторного нападения со стороны России. Это то, что нам нужно сделать", – заявил Джонсон.

Также премьер-министр Великобритании подчеркнул, что важно активизировать немедленную военную поддержку Киеву, поскольку существует "реальная вероятность" того, что война может затянуться на долгий период.

По его словам, сейчас Великобритания хочет отправить танки в Польшу, чтобы Варшава смогла передать Украине советские Т-72, с которыми знакомы украинские экипажи.

Источник издания в британском оборонном ведомстве сообщил, что рассматривается вопрос об отправке в Польшу боевых танков Challenger 2.

Борис Джонсон также отметил, что улучшение ситуации безопасности вокруг Киева позволяет Британии снова открыть свое посольство в столице Украины уже на следующей неделе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Борис Джонсон выразил опасение, что война в Украине может продолжаться до конца 2023 года. В России – большая армия, а российские власти загнали себя в практически тупик.