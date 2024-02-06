Новый премьер Франции пообещал расширить помощь Украине: о каком оружии идет речь

Новый французский премьер-министр Габриэль Атталь заявил, что Париж намерен увеличить финансирование военной помощи для Украины. Одновременно с этим Франция также расширит перечень вооружений, которые она передает нашим военным для сдерживания российской агрессии.

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Об этом Атталь сказал в понедельник, 5 февраля, во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Французский политик напомнил, что его государство предоставляет Украине вооружение последнего поколения.

Это, среди прочего, дальнобойные ракеты SCALP EG, гаубицы Caesar, легкие танки AMX-10 RC, а также бомбы AASM.

"Это обязательство (оказание Украине военной помощи – Ред.), очевидно, будет увеличиваться, но не только с точки зрения выделенных финансов, но и с точки зрения характера вооружения, которое, очевидно, должно быть наивысшего стандарта, необходимым для того, чтобы украинцы могли себя защитить", – подчеркнул Атталь.

Глава правительства Франции также заверил, что страны Европы не бросят Украину и помогут нашему государству одержать победу в войне против российских захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, поддержка всеми 27 странами Евросоюза решения о предоставлении Украине 50 миллиардов евро показала, что Европа не "устала". А значит России не стоит рассчитывать на ослабление помощи Киеву, подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрон.

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