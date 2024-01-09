Макрон назначил самого молодого премьер-министра Франции: что о нем известно

Французский президент Эммануэль Макрон начал 2024 год с перетасовки правительства, чтобы придать новый толчок своему второму сроку в должности на фоне растущего политического давления со стороны ультраправых. В понедельник, 8 января, он принял отставку премьер-министра Элизабет Борн, а на следующий день назначил на эту должность 34-летнего Габриэля Атталя, одного из ближайших своих соратников.

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Офис Макрона объявил о новом назначении в заявлении 9 января, которое цитируют западные СМИ. Габриэль Атталь станет самым молодым премьер-министром Франции и первым открытым геем, который займет этот пост, что сделает его одним из самых выдающихся ЛГБТ-политиков в мире, отмечает CNN.

34-летний Атталь является членом партии Возрождения президента Макрона. Его называют "восходящей звездой среди макронистов".

Первое назначение в правительстве Атталь получил в возрасте 29 лет. В 2018 году он был назначен на должность госсекретаря при министре национального образования и молодежи в правительстве Эдуара Филиппа.

С 2020 по 2022 год Габриэль Атталь был пресс-секретарем правительства в кабмине Жана Кастекса.

А с 2022 по 2023 год – министром общественных действий и счетов в кабмине Элизабет Борн.

Свою популярность Аттал приобрел в должности министра образования и молодежи – одной из самых престижных должностей во французском правительстве, которую он занимал с июля 2023 года.

Будучи министром образования, он ввел в государственных школах Франции запрет на ношение аббаи – длинного традиционного арабского женского платья. Он вводил секуляризм в учебные заведения и работал над повышением осведомленности об издевательствах в школах.

Французские опросы общественного мнения показывают, что он являлся самым популярным министром в правительстве Элизабет Борн.

Как премьер-министр, Габриэль Атталь будет отвечать за формирование нового правительства и обеспечение принятия законов, которые будут продвигать повестку дня президента.

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