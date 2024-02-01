Макрон заверил, что Путину не следует рассчитывать на усталость европейцев о поддержке Украины

Поддержка всеми 27 странами Евросоюза решения о предоставлении Украине 50 миллиардов евро показала, что Европа не "устала". А значит, России не стоит рассчитывать на ослабление помощи Киеву.

Видео дня

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи Европейского совета. Он подчеркнул, что решение ЕС посылает отчетливый сигнал РФ.

"Это соглашение предоставляет предсказуемость нашей поддержке Украины через долгосрочные экономические и финансовые обязательства. Послание четкое – России не следует рассчитывать на какую-либо усталость со стороны европейцев в поддержке Украины", – сказал Макрон.

Президент Франции также отметил, что страны Европы берут на себя двусторонние обязательства по военной поддержке Украины. И именно это будет одной из целей предстоящего визита Эммануэля Макрона в Украину.

"Франция предоставляет критически важные возможности, которые могут иметь решающее значение на поле боя, включая ракеты "Скальп" для противовоздушной обороны и артиллерийские системы Цезарь", – сказал Макрон.

Он напомнил, что 18 января Франция принимала важную встречу по созданию так называемой артиллерийской коалиции, в которую вошли 22 страны. Коалицию возглавила Франция вместе с США.

Как сообщал OBOZ.UA:

Минобороны Франции решило предоставить Украине дополнительные реактивные системы залпового огня М270 LRU. Техника будет передана в рамках коалиции "Артиллерия для Украины", которую возглавляет именно французская сторона.

Также Франция планирует изготовить для Украины 78 САУ Caesar, часть из них Киев получит в ближайшее время. Кроме того, Франция будет ежемесячно передавать Украине 3000 снарядов 155-мм калибра.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!