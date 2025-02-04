Новый лидер Сирии предложил Эрдогану разместить в стране турецкие военные базы – Reuters

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа 4 февраля прибыл в Турцию. В ходе встречи в Анкаре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом стороны обсудили возможное соглашение о совместной обороне, включающее создание турецких авиабаз в центральной Сирии и обучение новой сирийской армии.

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Агентству Reuters об этом рассказали сразу четыре информированных источника с обеих сторон. Одновременно официальный представитель президента Сирии сообщил агентству, что аш-Шараа обсудит с Эрдоганом "учения совместно с Турцией новой сирийской армии, а также новые районы развертывания военных баз", не уточняя места развертывания.

В частности, представитель региональной разведки, представитель службы безопасности Сирии и один из источников внешней службы безопасности в Дамаске сообщили агентству, что переговоры включали создание двух турецких баз в Бадии, большом центральном пустынном регионе Сирии.

Кроме того, по их словам, Турция может получить разрешение на использование воздушного пространства Сирии в военных целях и возьмет на себя обязательство по оказанию помощи в случае возникновения внешних угроз.

В то же время неназванный представитель Минобороны Турции, знакомый с переговорами, сказал журналистам агентства, что у него нет информации о турецких базах в Сирии и об обучении сирийских войск в рамках возможного оборонного соглашения.

По итогам встречи аш-Шараа пригласил Эрдогана посетить Сирию в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA, именно Ахмед аш-Шараа стал президентом Сирии на время "переходного этапа" в стране. Об этом было заявлено на "Конференции для оглашения победы сирийской революции", в которой, кроме аш-Шараа, приняли участие министры временного правительства страны.

За время переходного этапа планируется создать новое правительство, восстановить армию и разработать Конституцию страны; не исключается также проведение национальных выборов.

Встреча украинской делегации (во главе с главой МИД Андреем Сибигой) и Ахмеда аш-Шараа состоялась в Дамаске 30 декабря 2024 года. На встрече обсуждалось возобновление двусторонних отношений.

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