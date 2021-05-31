Новая Зеландия ушла под воду: фото самого сильного наводнения за последнее столетие

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Мир
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Новая Зеландия ушла под воду: фото самого сильного наводнения за последнее столетие

В Новой Зеландии были эвакуированы сотни людей из-за масштабного наводнения, причинившего значительный ущерб жителям островного государства. В чрезвычайном положении оказался район Кентербери.

Мощный ураган Code Red на Южном острове в Новой Зеландии вызвал сильнейший за последние 100 лет потоп, сообщило издание Stuff. Больше всего пострадала провинция Кентербери, где за ночь эвакуировали жителей 300 домов, когда уровень воды в реках поднялся до рекордной отметки.

После сильного дождя, начавшегося в воскресенье, 30 мая, во всем регионе объявили чрезвычайное положение. Были закрыты автомагистрали, школы и офисы, а силы обороны Новой Зеландии задействовали вертолеты, чтобы спасти людей.

Непогода обесточила Крайстчерч – крупнейший город Южного острова, разрушила дома. А мэр Ашбертона Нил Браун заявил, что половину города нужно будет эвакуировать, если дамбы реки прорвутся.

Видео дня

Эксперты считают, что это наводнение – самое мощное за последнее столетие. В сети показали последствия стихии.

"Сегодня наводнение вокруг моей области, и все еще идет дождь", – написала пользовательница Bex и обнародовала фото.

Наводнение в район Кентербери, Новая Зеландия
Наводнение в район Кентербери, Новая Зеландия
К спасению людей привлекли силы обороны Новой Зеландии

Река Крайстчерч вышла из своих берегов, когда на регион обрушился ураган Code Red.

Река Крайстчерч вышла из берегов

Наводнение вокруг Южного Кентербери. Фото с высоты птичьего полета реки Темуко.

Реки Темуко вышла из берегов
Поселок Акароа во время наводнения
Повреждения моста через реку Вайхе
Площадь автостоянки и пандус у реки Ваймакарири были затоплены

Мужчина стоит в воде по колено возле своего дома в городе Уолтэм, штат Крайстчерч.

Наводнение в городе Уолтэм, штат Крайстчерч

Напомним, OBOZREVATEL писал, что в марте сильнейшее за 50 лет наводнение накрыло восточную часть Австралии. Затопило самый населенный штат страны - Новый Южный Уэльс.

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