Новая Зеландия ушла под воду: фото самого сильного наводнения за последнее столетие

В Новой Зеландии были эвакуированы сотни людей из-за масштабного наводнения, причинившего значительный ущерб жителям островного государства. В чрезвычайном положении оказался район Кентербери.

Мощный ураган Code Red на Южном острове в Новой Зеландии вызвал сильнейший за последние 100 лет потоп, сообщило издание Stuff. Больше всего пострадала провинция Кентербери, где за ночь эвакуировали жителей 300 домов, когда уровень воды в реках поднялся до рекордной отметки.

После сильного дождя, начавшегося в воскресенье, 30 мая, во всем регионе объявили чрезвычайное положение. Были закрыты автомагистрали, школы и офисы, а силы обороны Новой Зеландии задействовали вертолеты, чтобы спасти людей.

Непогода обесточила Крайстчерч – крупнейший город Южного острова, разрушила дома. А мэр Ашбертона Нил Браун заявил, что половину города нужно будет эвакуировать, если дамбы реки прорвутся.

Видео дня

Эксперты считают, что это наводнение – самое мощное за последнее столетие. В сети показали последствия стихии.

"Сегодня наводнение вокруг моей области, и все еще идет дождь", – написала пользовательница Bex и обнародовала фото.

Река Крайстчерч вышла из своих берегов, когда на регион обрушился ураган Code Red.

Наводнение вокруг Южного Кентербери. Фото с высоты птичьего полета реки Темуко.

Мужчина стоит в воде по колено возле своего дома в городе Уолтэм, штат Крайстчерч.

Напомним, OBOZREVATEL писал, что в марте сильнейшее за 50 лет наводнение накрыло восточную часть Австралии. Затопило самый населенный штат страны - Новый Южный Уэльс.