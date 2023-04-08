Российские истребители перехватили в зоне НАТО: в Румынии показали фото

Румынские истребители F-16, осуществляющие миссию воздушного патрулирования НАТО, перехватили над Балтийским морем российские военные самолеты. Они были идентифицированы как Су-27, принадлежащие ВС РФ.

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После перехвата румынские истребители сопровождали российские истребители до тех пор, пока они покинули зону ответственности НАТО. Об этом сообщили в Военно-воздушных силах Румынии и на сайте Североатлантического альянса.

Инцидент произошел 7 апреля, спустя 6 дней после того, как румынские истребители F-16 Carpathian Viper вступили в дежурство в рамках усиленной миссии воздушного патрулирования в Балтии. Когда Центр воздушных операций НАТО, расположенный в немецком Удеме, обнаружил в воздушном пространстве над международными водами неидентифицированные самолеты, румынские F-16 впервые поднялись в воздух.

Когда нарушители были перехвачены, выяснилось, что это российские истребители Су-27. Румынские пилоты сопровождали их до тех пор, пока они не вышли из зоны ответственности НАТО.

"Успешное выполнение первой задачи полета в рамках усиленной миссии Air Policing в странах Балтии подтверждает высокий уровень готовности отряда Carpathian Viper к охране неба и способности ВВС Румынии развертывать и использовать наши F-16 в миссиях НАТО", – убежден командир отряда F-16 полковник Космин Влад.

Напомним, ранее сообщалось, что в Румынии будет построен завод по производству пороха и боеприпасов. Строительство будет осуществляться в сотрудничестве с США и Южной Кореей, соответствующие контракты уже заключены.

Проект предусматривает запуск больших производственных мощностей "натовских и ненатовских типов боеприпасов". На новый завод министерство экономики страны выделило около 160 млн евро, финансово вложатся в него и американские и южнокорейские компании.