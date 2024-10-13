Новая американская база ПРО в Польше сможет сбивать российские ракеты, – Сикорский

Вскоре в Польше откроют американскую базу противоракетной обороны, которая сможет сбивать российские баллистические ракеты, направленные на территорию страны. База расположена в Редзиково на севере Польши.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Radio Rebeliant 12 октября. По его словам, объект, концепцию которого изменили из-за агрессивной войны РФ против Украины, торжественно откроют в ближайшие недели.

"В ближайшие недели мы откроем базу противоракетной обороны в Редзиково (Поморское воеводство), – заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Он также отметил, что во время переговоров добивался, чтобы ракеты могли сбивать не только иранские ракеты, направленные на США, но и российские, которые могут быть запущены в сторону Польши.

"Наши оппоненты обвинили нас в уничтожении проекта базы, а она уже есть и вскоре будет официально открыта", – сказал глава МИД.

По результатам июльского саммита НАТО в Вашингтоне было объявлено о полной готовности противоракетной базы в Редзиково к оперативному использованию. Эта база служит вкладом США в интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Тогдашний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите объявил, что база в Редзиково готова к выполнению своей миссии.

"Баллистические ракеты широко использовались в конфликтах в Украине и на Ближнем Востоке. В качестве оборонного альянса мы не можем игнорировать эту угрозу", – заявлял тогда Столтенберг.

База в Редзиково расположена в 165 км от границы с Калининградской областью России. Она оснащена радиолокационной станцией и тремя пусковыми установками Mk-41, каждый из которых содержит восемь контейнеров для ракет-перехватчиков семейства Standard Missile 3.

По информации НАТО, система Aegis Ashore носит "исключительно оборонительный характер". База ПРО была передана под управление альянса в июле 2024 года для защиты европейских стран от угроз баллистических ракет, источник которых находится за пределами евроатлантического региона.

Ранее Сикорский заявил, что Польша и другие граничащие с Украиной государства обязаны сбивать приближающиеся к их территории ракеты и дроны РФ. Это нужно делать еще до того, как враждебные цели зайдут в воздушное пространство стран-соседок Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, соцопрос, проведенный в конце августа, показал, что более половины жителей Польши хотят, чтобы их страна сбивала объекты, что пролетают над территорией страны во время нападения России на Украину, "даже если нет уверенности, что это за объекты".

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