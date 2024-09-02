"Это будет законной самообороной": Сикорский заявил, что Польша обязана сбивать российские ракеты над Украиной

Польша и другие государства, граничащие с Украиной, обязаны сбивать ракеты и дроны РФ, которые приближаются к их территории. Это необходимо делать еще до того, как вражеские цели зайдут в воздушное пространство стран-соседок Украины.

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Уверенность в этом высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Financial Times. Он подчеркнул: несмотря на позицию НАТО и опасения втягивания Североатлантического альянса в войну, Варшава обязана обеспечивать безопасность своих граждан.

"Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства – это наша собственная конституционная обязанность", – подчеркнул политик.

По его личному мнению, такой способ противодействия российским ракетам был бы самообороной. Потому что как только они войдут в польское воздушное пространство, возникнет риск ранения граждан обломками.

Летом 2024 года Варшава подписала с Киевом двустороннее соглашение о безопасности, в котором две страны обязались изучить "возможность перехвата в воздушном пространстве Украины ракет и БПЛА, запущенных в направлении территории Польши, следуя необходимым процедурам, согласованным заинтересованными государствами и организациями".

Однако Йенс Столтенберг, уходящий генеральный секретарь НАТО, отклонил эту идею, боясь, что Альянс "станет частью конфликта".

Сикорский отметил необходимость сбивать российские воздушные цели на большей высоте над Украиной. "Украинцы сказали нам: пожалуйста", – добавил он.

Глава МИД Польши также прокомментировал операцию ВСУ в Курской области РФ. Он приветствовал то, что наступление шокировало кремлевского диктатора Владимира Путина и показало ему, что "жертва не всегда делает то, что вы ожидаете". В то же время Сикорский сказал, что еще слишком рано судить о военном успехе действий украинцев на Курщине.

"Не только Украина, но и весь Запад должен вывести Путина из равновесия. Одна из ошибок, которую наша сторона постоянно совершала, это то, что мы заранее говорили Путину, что мы будем или не будем делать. И именно поэтому результат [Курской операции] намного лучше, чем контрнаступление в прошлом году, которое было так легко предвидеть", – отметил Сикорский.

Как сообщал OBOZ.UA, соцопрос, проведенный в конце августа, показал, что больше половины жителей Польши хотят, чтобы их страна сбивала объекты, пролетающие над территорией страны во время нападения России на Украину, "даже если нет уверенности, что это за объекты".

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