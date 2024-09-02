Большинство поляков хотят, чтобы их военные сбивали российские объекты над страной: результаты опроса

Как известно, 26 августа во время массированных воздушных ударов, которые российские захватчики наносили по Украине, беспилотник оккупантов попал в воздушное пространство Польши. После этого инцидента население Польши пожелало, что их военные сбивали любые ракеты и беспилотники, пролетающие над территорией страны.

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Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологами для издания Rzeczpospolita. Исследование мнений поляков проводилось 27 и 28 августа.

Напомним, что ранее, при заключении договора безопасности между Украиной и Польшей, поляками была предложена идея защиты не только польского, но и части украинского неба. Позже в Польше заявили, что это только предложение, которое еще не согласовано с другими странами НАТО.

Так или иначе, но полякам был задан вопрос: "по вашему мнению, должна ли Польша сбивать объекты, пролетающие над территорией страны во время нападения России на Украину, даже если нет уверенности, что это за объекты?"

Ответ "да" выбрало 58,5% опрошенных лиц. Лишь 22,1% респондентов ответили "нет", и чуть меньше, 19,4% людей отметили, что не имеют по этому поводу определенного мнения.

Что интересно: вариант "да" чаще выбирали женщины – 60,8% опрошенных против 20%, выбравших ответ "нет". Из мужчин идею сбивать воздушные цели в небе над Польшей поддержали 55% опрошенных (против 24,4%, не поддержавших эту идею).

Как сообщал OBOZ.UA, Белый дом первым выступил против сбивания Польшей российских ракет над Украиной.

"Мы хотим искать способы, чтобы Украина была эффективной, но мы не хотим эскалации. Это было бы нехорошо для украинцев, это было бы нехорошо для поляков", – объяснял позицию Соединенных Штатов координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.