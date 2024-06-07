Корабли — носители крылатых ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон" направляются из россии на Кубу, где будут находиться на расстоянии 144 км от берегов Соединённых Штатов. Именно там состоятся военно-морские учения.

Со времён Карибского кризиса, когда из-за размещения ракет ссср на Кубе в 1962 году едва не началась ядерная война, прошло 62 года. Но здесь — не мистика цифр. Накануне путин рассказал, что в ответ на разрешение Запада бить западным оружием по россии он "асимметрично" поставит уже своё оружие в регионы, откуда можно бить по чувствительным местам соответствующих стран.

И вот — учения. Психическая атака? Конечно. Психическая атака от психа. Я уже писал недавно о "хрущёвском этапе" в его деятельности. Но Хрущёв делал такое тайно, а этот — открыто берёт на понты. Дура Куба согласилась стать заложницей. Нет на них на всех, извините за плохое слово, Трампа.