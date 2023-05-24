Норвегия рассмотрит возможность обучать украинских пилотов на F-16, – министр обороны

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм заявил, что его ведомство поддержит подготовку и обучение украинских пилотов и персонала на истребителях F-16. Он призвал к тому, чтобы парламент страны согласовал эту инициативу.

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Об этом передает агентство NRK. Чиновник в своем выступлении заметил, что рассмотрит различные способы содействия бойцам ВСУ для освоения самолетов, которые так необходимы для достижения превосходства в воздухе.

"Правительство Норвегии положительно относится к инициативе создания так называемой "коалиции истребителей". "Вместе с союзниками и партнерами наша страна сейчас оценивает, как мы можем внести свой вклад в обучение", – подчеркнул Грамм.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Зеленский заверил Байдена в том, что самолеты F-16 не будут использоваться для вторжения в воздушное пространство над Россией. Эти истребители нужны Силам обороны только для контрнаступления на своей территории.

После этого в Вашингтоне указали, что совместно с партнерами приступят к организации обучения украинских пилотов на истребителях F-16, а также к поставкам данных истребителей в Украину. Проведение этих мероприятий планируется в ближайшие месяцы.

Содействие в этом вопросе пообещали также и в Португалии. Наши партнеры из Лиссабонанамерены принять участие в обучении украинских пилотов на F-16, а также поставлять запчасти для этих самолетов в случае поступлении такого запроса.

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