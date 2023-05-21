Зеленский заверил Байдена, что Украина не будет использовать F-16 для ударов по РФ

Глава государства Владимир Зеленский, который настоятельно призывает союзников предоставить Украине американские истребители F-16, заверил президента США Джо Байдена в том, что самолеты не будут использоваться для вторжения в воздушное пространство над Россией. Эти боевые борта нужны Силам обороны только для контрнаступления на своей территории.

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Об этом рассказал сам Байден во время беседы с журналистами на саммите G7 в Хиросиме. Он указал, что во время встречи со своим украинским коллегой, на истребителях был поставлен акцент в переговорах.

"У меня есть твердое заверение от Зеленского, что они не будут использовать их для того, чтобы продвинуться на российскую географическую территорию. Использование наших самолетов будет там, где расположены российские войска в рамках самой Украины", – подчеркнул глава Белого дома.

Отметим, несмотря на оптимистичные прогнозы, Вашингтон по-прежнему колеблется в вопросе снабжения ВСУ своими истребителями. Позиция самого Байдена основана на скепсисе, что в таких сложных и стратегически важных направлениях, например Бахмуте, такие истребители решающего значения не принесут.

Тем не менее во время саммита G7 и сам Байден, и премьер Великобритании Риши Сунак договорились о совместных тренингах Воздушных сил обеих армий для украинских пилотов именно на F-16. Следовательно, это принципиальный шаг, приближающий главное решение от Пентагона.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер ВС ВСУ Юрий Игнат заметил, что один F-16 может выполнять все функции, для которых требуются различные самолеты советского образца. При этом он объяснил, что первоочередная задача западных истребителей будет заключаться в том, чтобы усилить противовоздушную оборону внутри страны.

"Наше задание сейчас одно – оборона страны и усиление противовоздушной обороны. В первую очередь этот самолет позволит защитить нас внутри страны, а также сделать то, что очень сейчас нужно, – отогнать подальше российские самолеты от наших границ", – указал военный.

Ключевым лоббистом передачи F-16 украинской армии остается госсекретарь США Энтони Блинкен. Он убежден, что Украина должна иметь преимущество в воздухе, чтобы оборонять родную землю.

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