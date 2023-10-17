"Никуда не поеду": президент Грузии отреагировала на решение Конституционного суда относительно импичмента

Конституционный суд Грузии признал рабочее турне по Европе президента Саломе Зурабишвили нарушением и разрешил начать процедуру импичмента. Глава государства отреагировала на решение и подчеркнула, что в отставку уходить не собирается.

Зурабишвили сказала, что "европейское будущее и демократия были убиты одним камнем". Ее слова процитировало издание "Эхо Кавказа".

"Страна, в которой нет никакого баланса между ветвями, не может считаться демократической. Это попытка "Мечты" (руководящая в Грузии партия "Грузинская мечта"), но время "Мечты" прошло. Пусть сами думают, какая Саломе Зурабишвили была для них лучше. Меня это не интересует. Меня интересует, где я больше полезна этой стране – как свободный политик или как президент, который продолжит свой мандат. Это покажет ближайшее будущее", – сказала Зурабишвили.

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Она напомнила избирателям о европейском будущем государства, которого она придерживается.

"Все общество объединено на этом европейском пути, вместе мы добьемся этого. Первый результат будет в конце года, кто бы не мешал этому изнутри. А в конце следующего года будет уже следующий этап", – заявила Зурабишвили.

Политик отметила, что намерена быть в парламенте, когда правящая партия будет проводить голосование за ее "импичмент".

"Я пойду в парламент. И я буду там рядом с этими мужчинами, мне не понадобится никто, чтобы меня поддерживать... Выйду, если мне дадут слово, если нет, то все равно выйду и скажу все, что нужно сказать", – заявила Зурабишвили.

Президент поблагодарила всех, кто ее поддерживает, и призвала "бороться вместе до конца".

Накануне лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили должна уйти в отставку после решения Конституционного суда.

Отметим, что решение о начале процедуры импичмента поддержали шесть членов суда, трое выступили против. Конституционный суд обсуждал это представление руководящей партии "Грузинская мечта" в течение трех дней.

Зарабишвили обвинили в нарушении Конституции из-за несогласованных с правительством визитов в страны ЕС. Глава КС Грузии Мераб Турава заявил, что вывод окончательный и не подлежит обжалованию или пересмотру.

Как сообщал OBOZ.UA, Грузия не поддержала резолюцию ПАСЕ, признающую президента России Владимира Путина диктатором. Члены правящей партии "Грузинская мечта" вообще не приняли участия в голосовании.

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