Конституционный суд Грузии начал процедуру импичмента президентки Зурабишвили: что происходит

Судьи Конституционного суда Грузии сообщили, что принял к рассмотрению конституционное представление об импичменте президента страны Саломе Зурабишвили. Решение о принятии его в работу будет озвучено уже в течение месяца.

Об этом сообщил Первый канал Грузии. Инициативу о возбуждении дела против действующего лидера провела правляча парламентская партия, которая проводит политику, симпатизирующую России.

После прохождения процедуры регистрации конституционного представления - 14 сентября оно было зарегистрировано в соответствии с законом. Соответственно, дело было передано на рассмотрение пленума Конституционного суда, который в течение месяца рассмотрит его и подаст заключительное решение парламенту.

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Напомним, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которую называют сателлитом Москвы, инициировала процедуру импичмента проевропейского президента Зурабишвили. Ее обвинили в нарушении Конституции из-за несогласованных с правительством визитов в страны ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом Зурабишвили заявила, что Грузия способна поддержать Украину в ее борьбе против Российской Федерации только своей "солидарностью". Ведь Тбилиси обладают крайне ограниченными финансовыми ресурсами.

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