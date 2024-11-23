"Никто не закроет на это глаза": Шелест оценила реалистичность угроз России нанести удар по территории Польши

Угрозы России ударить по американской базе ПВО в Польше, в первую очередь, являются провокационными и преследуют цель запугать страны Запада. В Кремле прекрасно понимают, что на такую атаку Североатлантический альянс не будет закрывать глаза, поскольку любой удар по территории Польши будет автоматически вызывать статью пятую Вашингтонского договора НАТО о коллективной безопасности.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA сказала Анна Шелест, директор Программы студий безопасности ОО "Совет внешней политики "Украинская призма". Запад, конечно, будет рассматривать это, как целенаправленное нападение на территорию страны-члена НАТО.

"Мы говорим о Польше – одном из основных союзников, соответственно никто не закроет на это глаза, и никто не будет говорить, является ли это ударом или нет. Особенно при условии того, что Российская Федерация была признана основной угрозой еще в Мадридской стратегической концепции два года назад. Насколько это реалистично, конечно, тоже большой вопрос, потому что у нас есть многочисленные контингенты на территории Польши. Плюс польская система противовоздушной обороны тоже присутствует", – сказала она.

Эксперт также назвала возможные сценарии развития событий, если Россия решит реализовать свои угрозы. По ее словам, в рамках НАТО существуют варианты возможных действий в таком случае.

На территории Польши расположены базы НАТО и они находятся там не просто так.

"Мы не говорим о том, что моментально будет нанесен удар по территории Российской Федерации. Но блокировка, например, портов в Балтийском море или блокировка Калининграда, перекрытие там и других возможностей для Российской Федерации, они абсолютно возможны. Даже мы не говорим о более жестких санкциях или какие-то политические действия", – сказала Шелест.

По мнению эксперта, такие заявления россиян являются провокациями и не стоит ожидать от НАТО какой-либо реакции. В Москве именно этого и ждут – реакции.

"Здесь лучше с политической точки зрения проигнорировать, чтобы не продемонстрировать важность, и что на нее (Россию. – Ред.) обращают внимание. А с военной точки зрения, конечно, проверить свои способности противовоздушной обороны, в первую очередь, готовность вооруженных сил для того, чтобы быть готовыми к самому неожиданному удару", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия пригрозила возможным ударом по американской базе противовоздушной обороны, расположенной на севере Польши. В Кремле отметили, что этот объект уже включен в список приоритетных целей для российских военных.