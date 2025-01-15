'Никто не решит за европейцев проблемы безопасности': Туск согласился с Трампом относительно необходимости увеличения расходов на оборону

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что европейские государства должны серьезно относиться к своим обещаниям в НАТО и увеличить расходы на оборону. Так он ответил на призыв будущего президента США Дональда Трампа странам Альянса направлять на оборону 5% ВВП.

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На брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве 15 января Туск отметил, что никто, кроме стран ЕС, не решит проблем на европейском континенте. И если они хотят, чтобы новая администрация США вкладывалась в безопасность Европы, то и сами должны серьезно относиться к своим обязательствам как членам Североатлантического альянса.

"В одном деле мы все должны согласиться с президентом Трампом – никто за нас не решит проблем в сфере безопасности. Если все европейские страны начнут серьезно трактовать свои обязательства в НАТО, я уверен, что Америка будет с удовольствием сотрудничать с нами, если будет видеть, что мы являемся серьезным партнером", – подчеркнул Туск.

На следующем саммите НАТО, уверен глава польского правительства, каждая страна обязана "серьезно приложиться к обороне". Нельзя и дальше делать вид, что выделение некоторыми странами на оборону 1-2% ВВП достаточно.

"Это уже исключено. Поэтому вместо того, чтобы догадываться, какие планы президента Трампа, давайте отнесемся серьезно к обязательствам каждой страны НАТО", – призвал Туск.

Польша выделяет на оборону 4,7% ВВП, отметил премьер и призвал другие страны НАТО сделать то же самое.

Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что в бюджете страны нет средств, чтобы увеличивать расходы на оборону. Для увеличения до 5% ВВП нужно повышать налоги или значительно сокращать "много важных вещей".

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейские страны вкладывать в оборону гораздо больше, чем 2% ВВП. Иначе жителям этих стран придется в будущем учить русский язык.

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