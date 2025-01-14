'Пусть скажут, где взять деньги': Шольц и Писториус без энтузиазма отреагировали на требование тратить на оборону 5% ВВП

В Германии ответили на требование избранного президента США Дональда Трампа странам Североатлантического альянса увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. В ФРГ заявили, что не имеют на это денег в бюджете.

Видео дня

Немецкий канцлер Олаф Шольц в понедельник, 13 января, во время предвыборной кампании в Билефельде сказал, что 5% ВВП – это более 200 миллиардов евро в год. Его слова процитировало агентство Укринформ.

"Федеральный бюджет не достигает даже 500 миллиардов евро. Этого можно добиться лишь значительным повышением налогов или значительным сокращением многих вещей, которые важны для нас", – заявил Шольц.

Глава немецкого правительства сказал, что Берлин может в дальнейшем тратить на оборону 2% ВВП, как сейчас. Каждый, кто критикует такое решение, должен сказать, откуда возьмутся деньги, отметил Шольц.

Ситуацию также прокомментировал министр обороны Германии Борис Писториус на брифинге после встречи глав оборонных ведомств Польши, Германии, Франции, Италии, Великобритании 13 января.

Предложенные Трампом условия означают, что Германия должна тратить на оборону более 40% всего бюджета. В то же время, во времена "холодной войны" ФРГ тратила на оборону от 3 до 4,5% своего ВВП.

Писториус говорит, что вопрос не в цифрах, а в том, как скоро будет возможно "заставить каждую отдельную страну-члена НАТО достичь целевых показателей по возможностям НАТО, которые будут установлены этим летом". Критерием должно быть то, насколько быстро блоку удастся стать полностью обороноспособным.

"Считаю, что статическая дискуссия о процентах нам не очень поможет, если, в конце концов, она не приведет к имплементации того, о чем совместно договорились НАТО, какими должны быть цели", – сказал Писториус.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейские страны вкладывать в оборону гораздо больше, чем 2% ВВП. Иначе жителям этих стран придется в будущем учить русский язык.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!