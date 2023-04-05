Никакой "безграничной дружбы"? Посол Китая в ЕС ответил, поддерживает ли Пекин РФ в войне против Украины

Высокопоставленный китайский дипломат неожиданно заявил, что слова о "безграничной дружбе" Китая и России многие преувеличивают и неправильно трактуют. Пекин не был на стороне Москвы в войне против Украины, утверждает он, хотя КНР и понимает оправдания РФ о якобы "оборонительном характере" военных действий против вторжения НАТО.

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Позицию Китая касательно российско-украинской войны попытался объяснить посол КНР в Европейском Союзе Фу Цун. The New York Times отметил, что дипломат дал западным СМИ часовое интервью перед тем, как европейская дипломатическая миссия (Эммануэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен) должна посетить Пекин.

Судя по словам Фу Цуна, критики неправильно истолковали отношения его страны с РФ. Он намекнул, что их связи могут быть не такими "безграничными", как говорилось год назад как раз перед полномасштабным российским вторжением в Украину.

Напомним, что всего за три недели до большой войны кремлевский диктатор Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин подписали совместное заявление, в котором провозглашалась "неограниченность" дружбы их стран.

Однако Фу Цун утверждает, что Китай не был на стороне России в войне и что некоторые люди "намеренно неверно истолковывают это". "Без ограничений" – не что иное, как риторика", – сказал он.

Дипломат заверяет, что РФ не получала от его страны военной помощи. Кроме того, Пекин не признавал усилий Москвы по аннексии украинских территорий, включая Крым и Донбасс.

Фу Цун сказал, что Китай не осудил "СВО", потому что понял заявления России об "оборонительной войне" против вторжения НАТО. Кроме того, китайское правительство считает, что "коренные причины более сложны", чем говорят западные лидеры.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно Китай впервые за 57 лет заявил о своем нейтралитете по вопросу принадлежности Курильских островов (хотя ранее Пекин стоял на стороне Японии в этом вопросе).

– Также Китай в очередной раз выступил за дипломатическое урегулирование войны, которую развязала РФ против Украины, назвав ее "украинским кризисом". Кроме того, в КНР обвинили "некоторые страны" в умышленном препятствовании "мирным переговорам".

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