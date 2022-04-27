Нидерланды прекратили выдачу туристических виз россиянам

Нидерланды приняли решение прекратили выдачу виз россиянам. Речь идет про краткосрочные, в том числе туристические, визы.

Об этом во вторник, 26 апреля, сообщило издание "Радио свобода". Новая норма, о которой заявило консульство Нидерландов в РФ, вступит в силу с 27 апреля.

Там отметили, что такая мера не является карательной. Такой шаг стал ответом на решение страны-агрессора сократить число сотрудников дипломатических учреждений. В частности российское Министерство иностранных дел 19 апреля заявило, что высылает 15 нидерландских дипломатов.

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В то же время, еще в конце марта официальный Амстердам заявил, что 17 дипломатов из РФ были объявлены в стране персонами нон-грата. Соответствующее решение тогда также приняли Ирландия, Чехия и Бельгия. Причиной этого стала информация, свидетельствующая о том, что люди, аккредитованные в качестве дипломатов при российских представительствах, тайно действовали в качестве сотрудников разведки.

Теперь россияне смогут получить лишь гуманитарные визы в Нидерланды, а также временные виды на жительство.

Отметим, что после начала войны в Украине такие государства как Чехия, Латвия, Литва и Эстония запретили выдавать россиянам краткосрочные визы. В то же время шенгенскую туристическую визу в России еще можно получить, например, в консульстве Италии, Франции и Венгрии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Нидерланды планируют прекратить использование российских угля, нефти и газа уже до конца 2022 года. Вместо этого страна намерена сфокусироваться на энергосбережении, устойчивой энергетике и импорте энергоресурсов из других государств.