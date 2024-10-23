'Стандартная практика': в ООН оправдали поездку генсека Гутерреша на саммит БРИКС в Россию

В ООН попытались оправдать поездку генерального секретаря организации Антониу Гутерреша в Россию на саммит БРИКС. Там это назвали "стандартной практикой".

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В то же время в ООН заверили, что позиция Гутерреша относительно войны России против Украины остается неизменной. Об этом сказал заместитель спикера генсека ООН Фархан Гак в комментарии "Укринформу".

По его словам, Гутерреш примет участие во встрече лидеров БРИКС, а также встретится с российским диктатором Владимиром Путиным в российской Казани, где пройдет мероприятие.

"Позвольте мне рассмотреть эти два момента – ту часть, которая касается его присутствия (на мероприятии БРИКС. – Ред.), и ту часть, которая касается его встречи с президентом Путиным", – заявил Гак.

Он подчеркнул, что "генеральный секретарь принимает участие в саммите БРИКС, как он это делал ранее в Южной Африке, поскольку это стандартная практика для участия в заседаниях организаций с большим количеством важных государств-членов, таких как G7 и G20".

Заместитель спикера Гутерреша также добавил, что "эта встреча имеет большое значение для работы ООН со странами БРИКС, представляющими около половины населения земного шара", поэтому генсек воспользуется возможностью провести ряд двусторонних встреч с лидерами, которые примут участие в саммите.

В то же время Гак заверил, что генсек ООН "с нетерпением ждет" встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в удобное для обеих сторон время. Предварительной договоренности о такой встрече Зеленский и Гутерреш достигли во время встречи в сентябре на неделе высокого уровня Генассамблеи в Нью-Йорке.

"Что касается вашего вопроса о встрече с президентом Путиным, то генеральный секретарь подтвердит свою хорошо известную позицию по отношению к войне в Украине и условиям справедливого мира, основанного на Уставе ООН, международном праве и резолюциях ООН", – подчеркнул замглавы.

Гак заверил, что Гутерреш продолжит прилагать усилия для восстановления безопасного судоходства в Черном море, что критически важно для глобальной продовольственной и энергетической безопасности.

На сообщение о поездке генсека ООН на саммит БРИКС в Казани отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины.

"Генсек ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Он, однако, принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, не способствующий делу мира. Это лишь вредит репутации ООН", – говорилось в официальном заявлении украинского. внешнеполитического ведомства

Напомним, ранее стало известно, что на самит БРИКС в Россию едут лидеры Китая, Индии, Турции и даже генсек ООН. Поэтому это мероприятие в Казани, которое продлится с 22 по 24 октября, рассматривается Кремлем как дипломатический "триумф", демонстрация своей стойкости к санкциям и отсутствие полноценной международной изоляции.

Саммит станет самым большим в России с начала полномасштабного вторжения в Украину, и российский диктатор Путин максимально использует его, чтобы показать, что попытки Запада изолировать Москву провалились.