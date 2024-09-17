Нетаньяху объявил о расширении целей израильской военной кампании в секторе Газа и на границе с Ливаном: что происходит

Цели израильских военных операций в Газе расширены. Теперь они включают предоставление возможности израильтянам, покинувшим районы у ливанской границы, вернуться в свои дома.

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Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник, 17 сентября. Об этом пишет издание Al Jazeera.

Решение о "возвращении жителей северных районов в свои дома" было принято во время ночного заседания кабинета безопасности, говорится в заявлении офиса Нетаньяху.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил находившемуся с визитом в Израиле посланнику США Амосу Хохштейну, что "военные действия" являются "единственным способом, который остался для обеспечения возвращения северных общин Израиля".

Нетаньяху в свою очередь сказал американскому представителю, что стремится к "фундаментальным изменениям" в ситуации с безопасностью на северной границе Израиля.

Издание отмечает, что с начала войны в Газе, которая длится почти год, между израильскими войсками и поддерживаемой Ираном ливанской группировкой "Хезболла" регулярно проходят перестрелки через границу. Эти обстрелы заставили тысячи людей с обеих сторон покинуть свои дома, что может разжечь "более широкий региональный конфликт".

Представители "Хезболлы" заявили, что группировка прекратит свою активность на границе, если будет достигнуто перемирие в Газе.

Заместитель лидера "Хезболлы" Наим Кассем заявил 14 сентября, что его группировка "не намерена вступать в войну", но если Израиль все же разрешит ее, "будут большие потери с обеих сторон".

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшее время в Каире (Египет) должны пройти переговоры, направленные на прекращение огня в секторе Газа. Предложение США должно обеспечить заключение соглашения о прекращении огня в обмен на возвращение заложников.

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