Международный суд ООН обязал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа: реакция сторон конфликта

Международный суд ООН в Гааге обязал Израиль "принять все меры" для предотвращения геноцида палестинцев в секторе Газа. Палестинская террористическая группировка ХАМАС уже приветствовала такое решение суда, а Израиль назвал его "отвратительной" попыткой лишить страну права на защиту.

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Об этом сообщила израильская англоязычная онлайн-газета The Times of Israel. Издание рассказало о решении суда ООН в Гааге и обнародовало реакцию на него сторон конфликта.

Итак, 26 января Международный суд ООН принял ряд временных мер против Израиля на основании того, что права палестинцев должны быть защищены до того, как суд сможет вынести окончательное решение по существу дела. Речь идет о требовании Южной Африки о немедленном одностороннем прекращении огня во время военной операции Израиля против ХАМАС в Газе из-за того, что Тель-Авив якобы совершает геноцид против палестинцев.

Суд вынес предварительное решение, что Израиль должен "принять все меры в пределах своих полномочий", чтобы предотвратить совершение актов геноцида против палестинцев, как это предусмотрено статьей 2 Конвенции о геноциде.

В решении сказано, что Израиль должен предотвратить убийства или ранения палестинцев Газы и предотвратить условия, рассчитанные на полное или частичное уничтожение населения сектора. Суд также обязывает Израиль принять меры по предотвращению и наказанию за подстрекательство к геноциду против палестинцев, а также принять меры по предоставлению "срочно необходимой помощи для решения неблагоприятных условий жизни в Газе".

Реакция ХАМАС

Палестинская террористическая группировка ХАМАС одобрила и приветствовала решение верховного суда ООН, назвав его важным, поскольку оно "способствует изоляции Израиля".

"Решение Международного суда является важным событием, способствующим изоляции Израиля и разоблачению его преступлений в Газе", – процитировало издание заявление правящей в Газе террористической организации.

Реакция Израиля

После предварительного решения Международного суда премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает "отвратительную" попытку лишить его права на защиту и будет бороться до "полной победы" в "справедливой войне" против ХАМАС.

"Преданность Израиля международному праву непоколебима. Столь же непоколебимо наше священное обязательство продолжать защищать нашу страну и наш народ", – сказал Нетаньяху в видео, опубликованном в сети.

Нетаньяху назвал обвинения Израиля в геноциде лживыми и возмутительными.

"Отвратительная попытка лишить Израиль этого фундаментального права является явной дискриминацией еврейского государства, и она была справедливо отклонена. Обвинения в геноциде, выдвинутые против Израиля, не только лживы, они возмутительны, и порядочные люди во всем мире должны их отвергнуть", – продолжает он.

Нетаньяху назвал именно ХАМАС "геноцидной организацией", напомнив, что эта группировка пообещала "снова и снова" повторять зверства, совершенные 7 октября.

Премьер утверждает, что война Израиля ведется против террористов, а не против палестинских мирных жителей.

"Несмотря на войну, мы будем продолжать содействовать гуманитарной помощи и будем делать все возможное, чтобы уберечь мирных жителей от опасности, даже если ХАМАС использует гражданских как живой щит", – сказал Нетаньяху.

Бывший командующий ЦАХАЛ, политик Йоав Галлант подверг резкой критике решение Международного суда ООН, заявив, что Израилю "не нужно читать лекции о морали" во время борьбы с ХАМАС в Газе.

"Международный суд в Гааге вышел за пределы, когда удовлетворил антисемитский запрос Южной Африки об обсуждении заявления о геноциде в Газе, и теперь отказывается полностью отклонить петицию", – заявил он.

"Ищущие справедливости не найдут ее в кожаных креслах судебных палат в Гааге – они найдут ее в туннелях ХАМАС в Газе, где содержат 136 заложников и где прячутся те, кто убил наших детей", – подчеркнул Галлант.

Он также пообещал, что израильские силы будут продолжать работу над "демонтажем" ХАМАС и возвращением заложников.

Как сообщал OBOZ.UA, террористы группировки ХАМАС назвали условия, в которых будут готовы прекратить огонь против Израиля. Они заявили, что будут соблюдать перемирие, если Международный суд ООН одобрит решение о прекращении огня в секторе Газа и его поддержит Израиль.

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