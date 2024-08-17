Мирные переговоры между Израилем и ХАМАС снова приостановлены: названа причина

Переговоры по прекращению огня в секторе Газа, которые проходят в столице Катара в Дохе, были приостановлены. Участники переговоров соберутся на следующей неделе.

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Об этом говорится в заявлении правительства США. Отмечается, что Катар и Египт – посредники в переговорах от ХАМАС и Израиля – "представили обеим сторонам предложение, которое устраняет оставшиеся пробелы, чтобы обеспечить быстрое выполнение соглашения".

В ближайшие дни рабочие группы США, Катара и Египта продолжат техническую работу над деталями соглашения, в частности, над договоренностями о выполнении гуманитарных положений соглашения, а также над особенностями освобождения заложников и задержанных, говорится в заявлении Белого дома.

В свою очередь агентство Reuters цитирует высокопоставленного представителя террористов ХАМАС Иззата аль-Ришка. Он заявил, что Израиль "не соблюдает все ранее достигнутые договоренности на предварительных переговорах".

Также агентство, ссылаясь на неназванного чиновника из Белого дома, отмечает, что делегация США якобы подготовили новые предложения сторонам. Они "устраняют большинство разногласий между сторонами", отметил информатор журналистов.

Основные разногласия между сторонами таковы: Израиль настаивает на полном уничтожении ХАМАС, по крайней мере, в секторе Газа; ХАМАС настаивает на постоянном, а не временном прекращении огня и выводе военных Израиля из сектора Газа.

Также трудности вызывает последовательность выполнения предложенного США соглашения, а именно время и количество палестинских заключенных, которых Израиль должен освободить в обмен на освобождение израильских заложников.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху по поводу переговоров и новых предложений США должен встретиться с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в следующий понедельник.

Как сообщал OBOZ.UA, Блинкен еще в июле говорил о "финишной прямой" в указанных переговорах. Правда, это было еще до ликвидации в Тегеране одного из предводителей ХАМАС Исмаила Хании.

Напомним, что переговоры в Катаре начались с соответствующего предложения США. Действующий американский президент Байден изложил подробное предложение сторонам о прекращении огня и освобождении заложников.

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