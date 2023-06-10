Незаконное хранение секретных документов: Трампу выдвинули федеральное обвинение

Дональду Трампу, бывшему президенту Соединенных Штатов, были предъявлены обвинения в рамках дела, связанного с нарушением конфиденциальности 37 различных документов. Одним из основных обвинений в адрес Трампа является его участие в сговоре с целью препятствования правосудию, а также сокрытие документов и записей.

Видео дня

Об этом сообщает издание CNN. Указывается, что среди 37 пунктов обвинения в отношении Дональда Трампа, 31 из них связаны с его преднамеренным хранением конфиденциальной информации, относящейся к национальной обороне.

В обвинении фигурирует и помощник Трампа Уолт Наута.

В данном дело рассматривается вопрос хранения секретных документов в резиденции Дональда Трампа во Флориде, известной как Мар-а-Лаго. Согласно обвинительному акту, эти документы содержали конфиденциальную информацию, касающуюся оборонных и оружейных возможностей не только США, но и других стран, включая ядерные программы Соединенных Штатов. Также в документах отмечалась потенциальная уязвимость США и их союзников перед военной атакой, а также планы на возможное возмездие в ответ на иностранную агрессию.

Наиболее серьезные обвинения, связанные с сокрытием документов, предусматривают возможное наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Если учесть все 37 обвинительных пунктов, Дональду Трампу теоретически грозит общая сумма наказания, достигающая около 400 лет заключения.

Напомним, что это уже второе уголовное дело, связанное с Дональдом Трампом. Весной ему были предъявлены обвинения по 34 пунктам, касающимся финансовых и бизнес-манипуляций. В рамках этих обвинений особое внимание уделялось сделке, в результате которой порноактриса Сторми Дэниелс получила минимум 130 тысяч долларов в рамках соглашения о неразглашении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 4 апреля в США арестовали бывшего президента Дональда Трампа. Он прибыл в зал суда, где ему предъявлены обвинения, но говорить с журналистами он не захотел. Позже с Трампа был снят формальный арест.

– Прокуратура обнародовала обвинения по делу Трампа из 34 пунктов. Его обвинили в незаконном сговоре с целью подорвать честность президентских выборов 2016 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!