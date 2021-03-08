Процесс набора секс-рабынь для Лукашенко поставлен на конвейер – NEXTA

Для незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко якобы подбирают "подруг" через модельные школы и конкурсы красоты, в первую очередь – "Мисс Беларусь".

Об этом заявляется в расследовании известного оппозиционного проекта NEXTA. Видео с названием "Лукашенко. Золотое дно" о тайной жизни политика было опубликовано на YouTube-канале ресурса в понедельник, 8 марта (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Сотрудники NEXTA назвали женщин очередной недешевой страстью незаконно избранного белорусского президента.

"Ночные бабочки окружают наш гаснущий фонарь на протяжении всей его диктаторской карьеры", – заявила журналистка.

По словам расследователей, "процесс набора секс-рабынь" поставлен на конвейер. В основном речь идет о конкурсах красоты.

В частности, предполагается, что у Лукашенко были отношения с победительницей "Мисс Беларусь" Марией Василевич, с которой мужчина публично обнимался и танцевал.

Так, на новогоднем балу для молодежи в минском Дворце Независимости в 2018 году Лукашенко станцевал вальс с Василевич.

В том же году она вошла в пятерку конкурса красоты "Мисс мира", где ее выбрали самой красивой девушкой Европы.

Примечательно, что 22-летняя девушка стала самым молодым белорусским депутатом.

Как ранее писал OBOZREVATEL: