Процесс набора секс-рабынь для Лукашенко поставлен на конвейер – NEXTA
Для незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко якобы подбирают "подруг" через модельные школы и конкурсы красоты, в первую очередь – "Мисс Беларусь".
Об этом заявляется в расследовании известного оппозиционного проекта NEXTA. Видео с названием "Лукашенко. Золотое дно" о тайной жизни политика было опубликовано на YouTube-канале ресурса в понедельник, 8 марта (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).
Сотрудники NEXTA назвали женщин очередной недешевой страстью незаконно избранного белорусского президента.
"Ночные бабочки окружают наш гаснущий фонарь на протяжении всей его диктаторской карьеры", – заявила журналистка.
По словам расследователей, "процесс набора секс-рабынь" поставлен на конвейер. В основном речь идет о конкурсах красоты.
В частности, предполагается, что у Лукашенко были отношения с победительницей "Мисс Беларусь" Марией Василевич, с которой мужчина публично обнимался и танцевал.
Так, на новогоднем балу для молодежи в минском Дворце Независимости в 2018 году Лукашенко станцевал вальс с Василевич.
В том же году она вошла в пятерку конкурса красоты "Мисс мира", где ее выбрали самой красивой девушкой Европы.
Примечательно, что 22-летняя девушка стала самым молодым белорусским депутатом.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
журналисты провели расследование и заявили, что Лукашенко пользуется 10 резиденциями и обладает элитным автопарком. У политика нашли Tesla, Maybach и реактивный самолет.
Недавно белорусский политический деятель призвал граждан пользоваться кнопочными телефонами. Лукашенко также раскритиковал современные смартфоны, связав их с иностранными спецслужбами.