У Лукашенко нашли десяток резиденций, Tesla, Maybach и реактивный самолет

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пользуется 10 резиденциями и обладает элитным автопарком.

Как говорится в расследовании "Радио Свобода", известно как минимум о семи загородных резиденциях Лукашенко и трех в Минске (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Постоянная загородная резиденция – это "Озерный" в Острашицькому Городке под Минском. Территория, на которой спортивная площадка, парк, лес, озеро и все сооружения, занимает 88 гектаров.

Это достроенная и переоборудованная бывшая дача советского маршала Тимошенко – трехэтажное здание, площадь каждого этажа которой составляет около 500 кв. м. Здесь Лукашенко принимал Владимира Путина, Стивена Сигала и Жерара Депардье.

Вторая резиденция – "Заславль", расположенная на берегу Минского моря и занимает почти 40 га. Там есть несколько особняков, теннисные корты, сад и бассейн.

Также на родине Лукашенко является резиденция, она называется "Александрия-2". Здесь Лукашенко останавливается во время визитов на Могилевщину, отсюда он летает до Ржева. На территории резиденции есть несколько одноэтажных домов, гостевые дома, спортивная площадка и двухэтажный коттедж.

Еще одна резиденция находится на берегу озера Плавна в Березинском биосферном заповеднике. Это несколько отдельных участков общей площадью 1,4 га. Последний раз Лукашенко находился здесь более 10 лет назад.

На Припяти, вблизи агрогородка Лясковичи Петриковского района, есть несколько десятков зданий, вертолетная площадка, спортивный комплекс и гостевые дома. Лукашенко неоднократно говорил, что он бывает здесь каждую весну. Именно здесь он принял Петра Порошенко в 2017 году.

Есть резиденция на Браславских озерах. Это участок площадью 14 гектаров на берегу озера Волос, в заповеднике "Интерлейк", гостевые дома и вертолетная площадка. О визите Лукашенко в это место сообщалось в 2011 году, когда здесь построили современную магистраль.

Еще одна резиденция находится в Вискулях, где было подписано историческое соглашение о прекращении существования СССР. Резиденция считается государственным, но сам Лукашенко заявил, что посещает ее несколько раз в год.

Кроме загородных, известно о трех резиденции Лукашенко в Минске. Чаще всего он использует резиденцию на Карла Маркса, 38 и Дворец Независимости на проспекте Победителей. Еще есть резиденция в "Дроздах". Это несколько десятков зданий, а также бассейн, баня и вертолетная площадка.

У самопровозглашенного президента есть эксклюзивной и очень дорогой Maybach 62. В 2012 году он сказал, что машину ему "подарили". Такое авто может стоить от 367 000 евро до полумиллиона.

В Mercedes Pullman W221 Лукашенко ехал на инаугурацию в 2011 году. Это Mercedes S-класса пятого поколения, стоимость которого составляет несколько сотен тысяч евро.

Rolls-Royce Phantom Coupe на президентских номерах был замечен осенью 2016 года. Стоимость машины – от 170 тыс. евро.

31 августа 2017 года Лукашенко испытал электромобиль Tesla возле Дворца Независимости. Это одна из самых новых и самых мощных в то время моделей, стоимость которой составляет 100 тыс. евро.

Еще также его можно было увидеть на Gelandewagen, Audi A8 II, Audi A8 III и на премиум-моделях Mercedes. Такие машины стоят десятки тысяч евро каждая.

Эксклюзивный Boeing 767-32K (ER) был приобретен для белорусского лидера и запущен в 2012 году. На пресс-конференции в 2013 году Лукашенко назвал ее стоимость около $100 млн.

До этого Лукашенко использовал Boeing 737-8EV, его стоимость также составляет около $100 млн. Еще ранее Лукашенко летал на Ту-154М, который выставили на аукцион за $2 млн.

В 2020 году появилась информация о том, что в аэропорту есть деловой реактивный самолет Gulfstream G550, окрашенный в цвет государственного флага Беларуси и с бортовым номером, который указывает, что на нем может летать Лукашенко. Стоит такой самолет около $60 млн. Тогда пресс-служба президента опровергла, что самолет принадлежит Лукашенко.

В сентябре 2009 года на литовско-белорусском форуме журналисты сфотографировали часы на руке лидера. Это Patek Philippe Calatrava 5120j. Корпус часов выполнен из 18-каратного желтого золота, а ремешок – из кожи аллигатора. Стоит такой аксессуар около 20 тыс. евро.

В июне 2019 года Лукашенко и его сын Николай появились в селе Балбасово не в кортеже, а на велосипедах. Велосипед Николая Лукашенко фирмы Canyon оценили в 7500 евро. Он имеет карбоновую раму и является копией тех, которые используют на Тур де Франс.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко призвал белорусов пользоваться кнопочными телефонами.