Нетаньяху вручил Трампу "особый" подарок: это был намек на операцию против Хезболлы. Фото

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу золотой и обычный пейджеры. Это произошло во время встречи политиков в Белом Доме 4 февраля.

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Получив подарок, Трамп сказал, что "это была отличная операция", вероятно, намекая на ликвидацию Израилем ливанских боевиков Хезболла в сентябре 2024 года, когда для подрыва использовали пейджеры. Об этом сообщает Channel 12.

Также Трамп подарил Нетаньяху фото с визита, но с собственной подписью и надписью: "Биби, великому лидеру".

На встрече американский президент похвалил Нетаньяху, который тоже осыпал похвалами Трампа. Издание отметило, что их встреча прошла успешно.

Как сообщил Channel 12 со ссылкой на источник, во время разговора Трамп критиковал тот факт, что Нетаньяху был вынужден давать показания на суде по делу о коррупции. Американский лидер считает абсурдным "таскать премьер-министра трижды в неделю на судебные слушания", в то время как он ведет войну, меняющую облик Ближнего Востока, абсурдно".

Напомним, что в сентябре 2024 года произошла серия взрывов пейджеров в Ливане, приведшая к гибели 37 человек и более 2900 пострадавших. По информации Reuters, израильская разведка "Моссад" установила взрывчатку в партии из 5000 тайваньских пейджеров, которые заранее были заказаны представителями группировки "Хезболла". Подготовка этой спецоперации могла длиться не менее 15 лет.

В ноябре 2024 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально подтвердил участие Израиля в подрыве пейджеров и раций, принадлежавших членам "Хезболлы".

Как сообщал OBOZ.UA, на днях премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Одной из ключевых целей визита является обсуждение будущего соглашения о прекращении огня по освобождению заложников в войне с ХАМАСом в секторе Газа.

Также 28 января президент Владимир Зеленский и Нетаньяху провели телефонный разговор. Лидеры обсудили двусторонние вопросы и будущее сотрудничество, в том числе с Трампом.

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