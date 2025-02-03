Нетаньяху уже вылетел в Вашингтон: о чем премьер Израиля будет говорить с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направляется в Вашингтон на переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Одной из ключевых целей визита – обсуждение будущее соглашения о прекращении огня по освобождению заложников в войне с ХАМАС в секторе Газа.

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По словам израильского премьер-министра, работая в тесном сотрудничестве с Трампом "мы можем укрепить безопасность, расширить круг мира". Об этом пишет АР.

Как отмечается, Нетаньяху заявил в воскресенье, 2 февраля, что обсудит с Трампом "победу над ХАМАС", противодействие Ирану и расширение дипломатических отношений с арабскими странами.

Встреча в Белом доме станет первой встречей Трампа с иностранным лидером после возвращения на должность президента Штатов. Это происходит в то время, когда американские и арабские посредники начинают сложную работу по посредничеству в следующем этапе соглашения о прекращении огня, чтобы окончить 15-месячную войну в Газе.

Издание Times of Israel пишет, что перед посадкой на свой рейс Нетаньяху заявил, что сотрудничество с новой администрацией Белого дома "может перекроить Ближний Восток".

Глава правительства сказал, что его встречи в столице США "будут касаться важных, критических вопросов, стоящих перед Израилем и регионом — победы над ХАМАС, освобождения всех наших заложников и решения проблемы оси иранского террора во всех ее компонентах, оси, которая угрожает Израилю, Ближнему Востоку и всему миру".

Перед посадкой в ​​самолет он по-английски сказал, что тот факт, что он является первым иностранным лидером, который встречается с Трампом в Белом доме с момента его инаугурации, является "свидетельством прочности израильско-американского альянса". Это также свидетельство силы нашей личной дружбы".

"Решения, которые мы приняли в войне, уже изменили облик Ближнего Востока. Наши решения и мужество наших солдат перекроили карту. Но я верю, что, работая в тесном сотрудничестве с президентом Трампом, мы можем перекроить ее еще больше и в лучшую сторону. Я верю, что мы можем укрепить безопасность, расширить круг мира и достичь замечательной эры мира посредством силы", — сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что первая встреча нового президента США Дональда Трампа с иностранным лидером запланирована именно с Биньямином Нетаньяху. Глава израильского правительства прилетит в Вашингтон во вторник, 4 февраля.

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