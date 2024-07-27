Нетаньяху в США встретился с Трампом: о чем договорились политики. Фото и видео

В пятницу, 26 июля, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в ходе своего визита в США встретился с Дональдом Трампом. Встреча состоялась в резиденции Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.

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Об этом сообщило "Радио Свобода". А премьер Израиля обнародовал в соцсетях кадры встречи с Трампом.

Встреча Трампа и Нетаньяху стала первой почти за четыре года, когда оба пытались возобновить свой политический альянс.

Как заявили помощники Трампа, бывший президент США пообещал Нетаньяху, что в случае избрания президентом США он будет "прилагать все усилия для установления мира на Ближнем Востоке" и будет бороться с антисемитизмом в университетских городках.

Нетаньяху встретился с Трампом на пятый день визита премьера Израиля в США и через день после его встречи с вице-президентом Камалой Гаррис, призвавшей премьера Израиля заключить соглашение о прекращении огня с "Хамасом", признанным США и Великобританией террористической группировкой.

Напомним, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в начале недели отправился в Вашингтон, где встретился с президентом Соединенных штатов Джо Байденом в Белом доме, а также выступил с речью перед Конгрессом США.

Как сообщал OBOZ.UA:

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил в Конгрессе США и заявил, что ЦАХАЛ будет продолжать вести войну в Газе, пока весь военный потенциал ХАМАС не будет уничтожен. Тех, кто участвует в антиизраильских митингах, он подверг критике, отметив, что они стоят рядом с убийцами и насильниками.

В преддверии встречи с президентом США Джо Байденом Нетаньяху сказал, что условия для прекращения огня и соглашения по освобождению заложников из ХАМАС "созревают". То есть, обе стороны приближаются к соглашению о временном прекращении войны в секторе Газа.

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