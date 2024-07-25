'Они стоят рядом с насильниками и убийцами': Нетаньяху в Конгрессе США раскритиковал тех, кто поддерживает 'варваров ХАМАС'

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил в Конгрессе США и заявил, что ЦАХАЛ будет продолжать вести войну в Газе, пока весь военный потенциал ХАМАС не будет уничтожен. Тех, кто участвует в антиизраильских митингах, он раскритиковал, отметив, что они стоят рядом с убийцам и насильниками.

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Слова израильского премьера процитировало издание CNN. Выступление, как отмечается, длилось около 52 минут. Нетаньяху отметил, что пропалестинским протестующим "должно быть стыдно за себя".

"Ясность начинается с осознания разницы между добром и злом. Невероятно, что многие антиизраильские протестующие предпочитают встать на сторону зла. Они поддерживают ХАМАС. Они поддерживают насильников и убийц. Они стоят с людьми, пришедшими в кибуцы, в дом. Эти протестующие поддерживают их. Им должно быть стыдно", — сказал глава израильского правительства.

Он посоветовал протестующим провести различие между теми, кто нацелен на террористов, и теми, кто убивает гражданских.

"Они отказываются проводить простое различие между теми, кто нацелен на террористов, и теми, кто нацелен на гражданских лиц, между демократическим государством Израиль и бандитами-террористами ХАМАС", — сказал Нетаньяху.

Премьер Израиля отметил, что ЦАХАЛ будет продолжать вести войну в секторе Газы, "пока мы не уничтожим военный потенциал ХАМАС и его правление в Газе, а также не вернем всех наших заложников домой".

"Мы не согласимся ни на что меньшее", — заявил Нетаньяху.

Также политик озвучил свое видение "новой послевоенной Газы".

"Мое видение на этот день – это демилитаризованная и дерадикализованная Газа. Израиль не стремится заселить Газу, но в обозримом будущем мы должны сохранить там первостепенный контроль в сфере безопасности, чтобы предотвратить возрождение террора и гарантировать, что Газа никогда больше не будет представлять угрозу для Израиля", – добавил премьер.

По мнению Нетаньяху, в секторе Газы должна быть гражданская администрация, управляемая палестинцами, которые не стремятся уничтожить Израиль.

"Демилитаризация и дерадикализация – эти две концепции были применены к Германии и Японии после Второй мировой войны и привели к десятилетиям мира, процветания и безопасности. После нашей победы, с помощью региональных партнеров, демилитаризация и дерадикализация Газы также могут привести к безопасному будущему, процветанию и миру", — заявил Нетаньяху.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне встречи в президентом США Джо Байденом Нетаньяху сказал, что, что условия для прекращения огня и соглашения по освобождению заложников с ХАМАС "дозревают". То есть, обе стороны приближаются к соглашению о временном прекращении войны в секторе Газа.

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