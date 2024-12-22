Хуситы нанесли ракетный удар по Тель-Авиву: в ответ США ударили по столице Йемена. Видео

В субботу, 21 декабря, йеменские хуситы нанесли ракетный удар по Тель-Авиву в Израиле. А уже через несколько часов серия взрывов произошла в столице Йемена, городе Сана.

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Как отмечают израильские массмедиа, запущенная йеменскими хуситами ракета попала в детскую площадку в парке в районе Яффа в Тель-Авиве. Причем ПВО Израиля не смогло сбить ракету даже несколькими перехватчиками.

Местная служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что в результате атаки террористов по меньшей мере 14 человек получили легкие ранения (в основном из-за разбитых стекол).

В свою очередь террористы из группировки "Ансаруллах" - то есть хуситы, поддерживаемые Ираном - заявили об атаке "военного объекта" в районе Яффы в Тель-Авиве. По их утверждению, была использована гиперзвуковая баллистическая ракета "Палестина-2".

Представители хуситов заявили, что удары не прекратятся, пока Израиль не снимет блокаду сектора Газа и не прекратит атаки.

Но уже через несколько часов после удара по Тель-Авиву в столице Йемена в городе Сана произошли взрывы. Местные жители совершили несколько ярких видео.

Никаких заявлений на этот счет от официальных лиц и военных Израиля пока не было.

Интересно, что все израильские масс-медиа сообщили, ссылаясь на не названные источники в ЦАХАЛ, что удары по Сане нанесла армия США "без привлечения военных Израиля".

Причем Центральное командование армии США официально подтвердило "удары по военным объектам в Йемене" и уточнило, что "атаку проводила Коалиция США и Израиля".

"Удары были нанесены по хранилищу ракет и командному пункту хуситов. Также сбиты несколько БПЛА хуситов и одна противокорабельная крылатая ракета над Красным морем", – заверили американские военные.

Как сообщал OBOZ.UA, за несколько дней до этого военно-воздушные силы США поразили "основной командный центр хуситов" в Сане. Сообщалось, что террористы проводили атаки по торговым судам в Красном море.

Известно, что одним террористам помогают другие – это россияне передают спутниковые снимки йеменским хуситам для ударов по торговым судам в Красном море.

Причем данные из российских спутников передают хуситам через иранский Корпус стражей исламской революции.

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