Нетаньяху озвучил первоочередную цель армии Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с очередным заявлением после начала массовых терактов, совершенных боевиками ХАМАС. Глава правительства отметил, что Армия обороны Израиля в первую очередь должна очистить территорию от вражеских сил.

Также Нетаньяху заявил, что с террористов необходимо взыскать огромную цену за совершенные преступления. OBOZREVATEL следит за палестинско-израильским конфликтом онлайн (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам премьер-министра, с утра 7 октября Израиль находится в состоянии войны.

"Наша первая цель – прежде всего очистить территорию от проникших вражеских сил и восстановить безопасность и мир в поселениях, подвергшихся нападению", – заявил Нетаньяху.

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Также он добавил, что вторая цель состоит в том, чтобы потребовать от врага огромную цену, в том числе и в секторе Газа. Нетаньяху подчеркнул, что необходимо укрепить другие арены, чтобы никто не совершил ошибку, присоединившись к этой войне.

"Мы на войне, на войне нужно сохранять спокойствие. Я призываю всех граждан Израиля объединиться для достижения нашей высшей цели – победы в войне", – заявил премьер.

Напомним, утром 7 октября из сектора Газа по территории Израиля было выпущено тысячи ракет. Жителям южных и центральных городов приказали держаться вблизи убежищ и позаботиться о собственной безопасности. В свою очередь армия Израиля начала наносить авиаудары по Палестине.

Ранее сообщалось, что командующий террористическим движением ХАМАС Мохаммад Дейф назвал обстрелы и проникновение в Израиль "днем великой революции". Он призвал израильских арабов браться за оружие и присоединяться к боевикам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2023 Израиль провел масштабную военную операцию. Был нанесен самый большой с 2002 года удар по палестинскому городу Дженин. Израильская армия применила ракеты, а также вертолеты и беспилотники. В операции было задействовано около 150 броневиков, было привлечено около тысячи солдат элитного спецподразделения и армии, разведки, полиции и пограничной службы.

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