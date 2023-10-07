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Нетаньяху озвучил первоочередную цель армии Израиля

Алексей Лютиков
Мир
2 минуты
636
Нетаньяху озвучил первоочередную цель армии Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с очередным заявлением после начала массовых терактов, совершенных боевиками ХАМАС. Глава правительства отметил, что Армия обороны Израиля в первую очередь должна очистить территорию от вражеских сил.

Также Нетаньяху заявил, что с террористов необходимо взыскать огромную цену за совершенные преступления. OBOZREVATEL следит за палестинско-израильским конфликтом онлайн (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам премьер-министра, с утра 7 октября Израиль находится в состоянии войны.

"Наша первая цель – прежде всего очистить территорию от проникших вражеских сил и восстановить безопасность и мир в поселениях, подвергшихся нападению", – заявил Нетаньяху.

Видео дня

Также он добавил, что вторая цель состоит в том, чтобы потребовать от врага огромную цену, в том числе и в секторе Газа. Нетаньяху подчеркнул, что необходимо укрепить другие арены, чтобы никто не совершил ошибку, присоединившись к этой войне.

"Мы на войне, на войне нужно сохранять спокойствие. Я призываю всех граждан Израиля объединиться для достижения нашей высшей цели – победы в войне", – заявил премьер.

Нетаньяху озвучил первоочередную цель армии Израиля
Нетаньяху озвучил первоочередную цель армии Израиля
Нетаньяху озвучил первоочередную цель армии Израиля
Нетаньяху озвучил первоочередную цель армии Израиля
Нетаньяху озвучил первоочередную цель армии Израиля
Нетаньяху озвучил первоочередную цель армии Израиля

Напомним, утром 7 октября из сектора Газа по территории Израиля было выпущено тысячи ракет. Жителям южных и центральных городов приказали держаться вблизи убежищ и позаботиться о собственной безопасности. В свою очередь армия Израиля начала наносить авиаудары по Палестине.

Ранее сообщалось, что командующий террористическим движением ХАМАС Мохаммад Дейф назвал обстрелы и проникновение в Израиль "днем великой революции". Он призвал израильских арабов браться за оружие и присоединяться к боевикам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2023 Израиль провел масштабную военную операцию. Был нанесен самый большой с 2002 года удар по палестинскому городу Дженин. Израильская армия применила ракеты, а также вертолеты и беспилотники. В операции было задействовано около 150 броневиков, было привлечено около тысячи солдат элитного спецподразделения и армии, разведки, полиции и пограничной службы.

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