Нетаньяху: Израиль помогает Украине, нанося удар по Ирану

Тайные операции Израиля по уничтожению военных объектов Ирана, помогают другим странам. В том числе Украине.

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Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху президенту Франции Эммануэлю Макрону 2 февраля в Париже. Таким образом он попытался показать, что государство является сторонником Киева, сообщает The Jerusalem Post.

"Эта деятельность направлена ​​на унижение или нанесение ущерба возможностям Ирана", – сказал Нетаньяху журналистам по итогам встречи.

Также он выразил свою обеспокоенность военным союзом России с Ираном, который со временем только укрепляется и в рамках которого Москва вооружает Тегеран, а Исламская Республика, в свою очередь, отправляет оружие против Украины.

При этом, некоторое оружие представляет угрозу и для Израиля.

В то же время США ожидают, что Израиль поможет Украине с гуманитарными, экономическими потребностями и потребностями в области безопасности.

Стоит отметить, что на сегодняшний день Израиль оказал нашей стране гуманитарную и экономическую помощь, а также публично осудил РФ. При этом Украина не получила от него оборонительного или наступательного оружия. Израиль все еще опасается, что этот шаг разорвет его связи с Москвой.

А недавно в России пригрозили Израилю за помощь Украине, отметив, что она нанесет удар по любым военным системам, которые он передаст Киеву.

Добавим, что визит Нетаньяху в Париж произошел на фоне обвинений Ирана в причастности к взрыву на его оружейном заводе в Исфахане. Израиль не отрицал обвинения.

Как известно, Нетаньяху считает основной целью своего правительства помешать Ирану стать ядерной державой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 29 января в Иране прогремел взрыв в одном из центров производства боеприпасов в Исфагане. По данным СМИ, к атаке якобы могут быть причастны США и "еще одна страна", но не Израиль. В США отвергли свою причастность к атаке.

После этого Иран официально обвинил Израиль в атаке на военный объект в Исфахане и в нарушении международного права. Тегеран заявил о своем праве "реагировать на любые угрозы, в любом месте и в любое время".