Иран обвинил Израиль в ударе БПЛА в Исфагане и пригрозил ответом: вспомнил и Украину

Иран официально обвинил Израиль в атаке на военный объект в Исфахане и в нарушении международного права. Тегеран заявил о своем праве "реагировать на любые угрозы, в любом месте и в любое время".

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Соответствующую позицию высказал постоянный представитель Ирана в ООН Амид Саид Иравани. В письме к генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу он написал, что в нападении виновен "сионистский режим", передает агентство ISNA.

"Предварительные расследования показывают, что "сионистский режим" несет ответственность за террористическое нападение на комплекс объектов министерства обороны в городе Исфахан, и действия этого режима нарушают международное право и осуждаются", – говорится в письме.

При этом в документе постпред Ирана также заявил и о "принципиальной позиции" относительно войны в Украине, "основанную на активном нейтралитете и уважении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности" нашей страны.

В то же время иранский дипломат выразил протест против заявления советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка об атаке на объект в Исфахане, назвав его "провокационным" и "безответственным".

Так, Подоляк ранее заявил, что лично предупреждал Тегеран о возможных последствиях военной помощи РФ. В связи с этим в Иране вызвали временного поверенного в делах Украины, а в украинском МИД заявили, что Киеву неизвестна причина взрывов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 29 января в Иране прогремел взрыв в одном из центров производства боеприпасов в Исфагане. По данным СМИ, к атаке якобы могут быть причастны США и "еще одна страна", но не Израиль. Ответственности за удары никто не взял; в США отвергли свою причастность к атаке.