'Неприемлемо угрожать члену НАТО': премьер Румынии отреагировал на угрозы коллаборанта Сальдо взорвать мост через Дунай

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку отреагировал на угрозы так называемого главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо по поводу возможного подрыва моста Галац-Джурджулешты. Он осудил подобные заявления.

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Об этом сообщило издание Point.md.

Чолаку заявил, что такие заявления в адрес Румынии, являющейся членом НАТО, неприемлемы, и напомнил, что удары по гражданской инфраструктуре являются военным преступлением.

"Румыния решительно осуждает заявления так называемого представителя России в Херсонской области, незаконно оккупированной РФ. Такие заявления в адрес Республики Молдова, также затрагивающие часть территории Румынии, союзника НАТО, являются неприемлемыми. В то же время нанесение ударов по гражданской инфраструктуре является военным преступлением", – подчеркнул Марчел Челаку.

Ранее украинец-предатель, гауляйтер оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо пообещал "очень серьезный ответ" на удар по Чонгарскому мосту между временно оккупированным Россией Крымом и Херсонской областью. Он заявил, что РФ может нанести удар по мостам в Одесской области, а также по мосту в молдавских Джурджулештах (на границе Молдовы и Румынии).

Напомним, утром 22 июня по Чонгарскому мосту, соединяющему временно оккупированный Крым с материковой Украиной, был нанесен удар, движение по мосту перекрыто.

Россиян возмутила атака по мосту. Жертвы пропаганды потребовали мести – ударов по Украине, а также по территории Великобритании.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Коллаборант Сальдо попытался пригрозить за удар по мосту в Чонгаре, но оконфузился. Он озвучил соответствующее "предупреждение" заикаясь и не слишком уверенно.

После угроз Сальдо ударить по мосту через Дунай МИД Молдовы вызвал посла России "на ковер".

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