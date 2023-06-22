МИД Молдовы вызывает посла РФ 'на ковер' после угроз Сальдо ударить по мосту через Дунай

Министерство иностранных дел Молдовы осудило недавние заявления гауляйтера оккупированной Херсонщины Владимира Сальдо, в которых он угрожал ударить по мосту через Дунай. В связи с этим МИД страны вызывает посла РФ "на ковер".

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Об этом сообщает местное издание TVR Moldova. Власти Молдовы заявили, что не потерпят таких выражений.

"Подобные заявления абсолютно неприемлемы. Мы не потерпим таких выражений, направленных против Республики Молдова. Министерство иностранных дел и европейской интеграции вызовет в экстренном порядке главу дипломатического представительства Российской Федерации в Республике Молдова с требованием предоставить соответствующие объяснения", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Сальдо пообещал "очень серьезный ответ" за атаку по Чонгарскому мосту. Он озвучил соответствующее "предупреждение" заикаясь, кроме того, пригрозил не только Украине, но и Молдове.

Как писал OBOZREVATEL:

– После взрыва, который прогремел рано утром 22 июня на Чонгарском мосту, над местом поднялся дым. Очевидцы засняли первые минуты после "бавовны" на камеру.

– Россиян возмутила атака по мосту. Жертвы пропаганды потребовали мести – ударов по Украине, а также по территории Великобритании.

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