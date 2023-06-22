"Перед сдачей Херсона то же самое было": россияне устроили истерику из-за прилета по мосту в Чонгаре

Новость о "бавовне" на мосту в Чонгаре вызвала бурную реакцию среди фанатов РФ. Многие требуют ответных ударов по территории Украины и даже Великобритании (как заявляют росСМИ, именно британские ракеты Storm Shadow поразили цель). Некоторые видят параллель с ударами по Антоновскому мосту, которые были частью операции Сил обороны по деоккупации правобережья Херсонщины.

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Соответствующие комментарии можно увидеть под постом одного из крупных пропагандистских Telegram-каналов. Автор сообщения написал, что Чонгарский мост "ВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow".

"На нескольких мостах повреждено дорожное покрытие... Сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать, временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту", – сказано в тексте.

Под этом сообщением один из комментаторов с сарказмом пошутил: "Фейк и вбросы, ПВО РФ такое сбивает на раз-два. Лично слышал в телевизоре".

Другие пользователи сети высказывают свою обеспокоенность. "Перед "сдачей" Херсона тоже самое было", "Херсонский сценарий намечается?" – пишут они.

Особенно агрессивные требуют, чтобы ВС РФ ударили в ответ по мостам в Киеве или по "центрам принятия решений". Некоторые вообще хотят, чтобы Россия начала атаковать Великобританию.

"За такое на днях Оленевод обещал удары по центрам принятия решений! Ждем... Хотя этому ***даболу веры нет", "Надо уничтожить "Мелкобританию", стереть ее с лица земли!" "У**ать ядеркой по островным вырожденцам", "Хорошо изучите врага и учитесь на его успехах!" "Жахните уже по мосту в Киеве гиперзвуком", "Когда мы уже начнем выносить мосты через Днепр?" – пишут россияне.

Некоторые шутят, что Кремль способен только переносить свои "красные линии".

"А че там по красной линии? Снова не перешли?" "Она передвижная", "Шойгу наконец-то проснется?" "А мы опять потерпим..." "Ждем действия Шойгу?" "Когда спутники будем ронять, только грозятся", – возмущаются читатели пропагандистского Telegram-канала.

Как писал OBOZREVATEL:

– Около 5:00 четверга, 22 июня, в районе Чонгарского моста, соединяющего Крым с Херсонской областью, прогремели взрывы. Россияне обвинили Украину в ракетном ударе.

– Роспропаганда подтвердила, что в результате прилетов есть повреждения дорожного покрытия и движение организовано по резервному маршруту.

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