Неоплачиваемый специальный госслужащий: Маск не будет подавать публичную финансовую декларацию

Самому богатому человеку в мире Илону Маску, который ныне возглавляет Департамент эффективности правительства (DOGE) США, не придется подавать публичную финансовую отчетность. В Белом доме заявили, что его "декларация" будет конфиденциальной.

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Об этом CNN заявил представитель администрации Дональда Трампа. "Как неоплачиваемый специальный государственный служащий, который не является должностным лицом комиссии, он подаст конфиденциальный отчет о финансовой отчетности в соответствии с нормой", – сказал неназванный чиновник Белого дома.

Состояние миллиардера, по данным Bloomberg, впервые за два месяца упало ниже 400 млрд долларов. Причина в уменьшении стоимости акций Tesla на 27% (после достижения исторического максимума в середине декабря).

На пике – 17 декабря 2024 года – капитализация Маска достигала $486,4 миллиарда. После резкого снижения акций состояние упало до $394,6 миллиарда.

"Остаются вопросы о многочисленных потенциальных конфликтах интересов Маска", – отметили в CNN.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Сразу 19 генеральных прокуроров из разных штатов Америки подали в суд иск на президента США Дональда Трампа и DOGE – Департамент по вопросам эффективности правительства, который возглавил Илон Маск. Прокуроры требуют запретить ведомству Маска доступ к записям Министерства финансов, содержащим конфиденциальные личные данные.

– В итоге это решение поддержал Федеральный суд Соединенных Штатов.

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