'Ненавидит меня за мою позицию по Украине': Фицо заявил, что на него пытались во второй раз совершить покушение

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает, что 6 октября состоялась попытка второго покушения на него. Это якобы произошло в городе Дукли, в который он приезжал по случаю годовщины Карпатско-Дуклинской операции во Второй мировой войне.

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Словацкий премьер сделал соответствующее заявление в интервью изданию Standard. Политик уверяет, что в городе задержали вооруженного гражданина, который якобы "ненавидит" его из-за его убеждений в отношении Украины.

"Мы схватили очень воинственного человека, который ненавидит меня за мою позицию по Украине. Он был с оружием, к счастью, он не попал в зону, где были мы, политики, а пошел в зону, где была толпа. Там он прошел через рамку металлоискателя, было обнаружено, что у него был полностью заряжен пистолет", – сообщил Фицо.

Отметим, что на мероприятие в Дукли съехались, кроме самого Фицо, президент Словакии Петер Пеллегрини, несколько членов правительства и депутатов парламента.

15 мая этого года на Фицо совершили законченное покушение на убийство после выездного заседания правительства в городе Гандлова. В интервью Standard премьер сказал, что тогда ему "очень повезло".

Подозреваемый в стрельбе Юрая Цинтулу он назвал активистом "определенной политической партии", который "посещал определенные митинги, где был очень активен". Мол, выстрел Цинтулы не был импульсивным.

"Трижды он приходил на публичные собрания, где присутствовал и я. Трижды он приходил туда с оружием", – заявил Фицо.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 15 мая премьер Словакии Фицо получил ранения в результате стрельбы. Стрелка полиция задержала с поличным. Писатель Юрай Цинтула заявил, что хотел изменить политику Словакии по отношению к Украине. Ему грозит пожизненное.

– В конце сентября, по данным СМИ, неизвестные по почте отправили Фицо конверт с пулей.

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