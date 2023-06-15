Россия устроила новую провокацию: истребители Британии перехватили самолеты РФ у воздушного пространства НАТО

В среду, 14 июня, британские истребители Typhoon поднялись в воздух над Эстонией с целью сопровождения российских самолетов Ил-20 и двух Су-27. Самолеты РФ приближались к воздушному пространству НАТО.

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Об этом было объявлено в Twitter пресс-службой Королевских военно-воздушных сил Великобритании. Британские ВВС сообщили, что пролет российских самолетов был признан нарушением международных норм.

"Самолеты Typhoon из экспедиционного воздушного крыла 140 (EAW) были подняты в небо в Эстонии сегодня днем для перехвата Ил-20 Coot-A и двух Су-27 Flanker-B российских ВВС, пролетавших вблизи воздушного пространства НАТО", – говорится в сообщении.

Согласно отчету британских военных, российские воздушные судна не связались с соответствующим районом полетной информации.

Отметим, что министр обороны Украины Алексей Резников ожидает, что в ходе саммита НАТО в Вильнюсе станет ясно, когда и каким образом Украина сможет стать полноправным членом Альянса. По его словам, Украина уже сейчас играет роль восточного фланга НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен заявил, что группа государств Альянса может захотеть разместить войска на территории Украины. Такое решение они могут принять, если на саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля, если Украина не получит реальные гарантии безопасности.

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