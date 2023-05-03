Истребители Британии и Норвегии перехватили российский самолет-разведчик Ту-142 над Норвежским морем. Фото

Истребители Typhoon Королевских военно-воздушных сил Великобритании и норвежские истребители перехватили российский военный самолет-разведчик Ту-142 над Норвежским морем. Воздушное судно страны-агрессора РФ находилось в воздушном пространстве Великобритании к северу от Шотландии.

Видео дня

Российский самолет не соответствовал международным правилам безопасности полетов и мог представлять опасность для других самолетов в этом регионе. Об этом сообщает Воздушное командование НАТО в Twitter и пресс-служба Королевских военно-воздушных сил Великобритании (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Перехваченным российским самолетом был Ту-142, известный под кодовым названием НАТО Bear-F. Воздушное судно РФ зашло с северо-востока и пролетело в международном воздушном пространстве над Норвежским морем и северной частью Атлантического океана. Норвежские истребители F-35A были запущены в качестве ответной меры НАТО для наблюдения за российскими самолетами.

Один из пилотов ВВС Великобритании рассказал, что ситуация продемонстрировала тесные рабочие отношения, которые у Британии сложились с коллегами из НАТО.

"После того, как мы попытались перехватить российский самолет, мы были в тесном контакте с диспетчерами боевого пространства Королевских ВВС, которые направили нас к самолету и передавали приказы всем, гарантируя, что мы всегда можем подтвердить, где они были и что они делали", – рассказал пилот.

Также в Королевских военно-воздушных силах Великобритании добавили, что истребители быстрого реагирования Typhoon запускаются для перехвата неопознанных самолетов, летающих в зоне интересов Великобритании. Процедуры подразумевают, что самолеты и экипажи находятся в постоянной высокой готовности 24/7, чтобы они могли взлететь в течение нескольких минут для защиты суверенного воздушного пространства Великобритании.

Напомним, в начале апреля румынские истребители F-16, осуществляющие миссию воздушного патрулирования НАТО, перехватили над Балтийским морем российские военные самолеты. Они были идентифицированы как Су-27, принадлежащие ВС РФ. После перехвата румынские истребители сопровождали российские истребители до тех пор, пока они покинули зону ответственности НАТО.

Ранее сообщалось, что возле Аляски истребители США выявили и перехватили два российских самолета. Два российских бомбардировщика Ту-95 вошли зону распознавания ПВО Аляски 17 апреля. Для их перехвата в небо были подняты истребители Североамериканского командования воздушно-космической обороны.