В США выпал град размером с бейсбольный мяч. Фото и видео

В американском штате Техас выпал град размером с бейсбольный мяч. Это произошло во время того, когда грозы пронеслись по южным частям США.

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Об этом сообщает издание The New York Times. "Штормы в Центральном Техасе вызвали очень большой разрушительный град", – отметили в офисе Национальной метеорологической службы.

Полицейское управление заявило, что на одну из машин его офицеров выпал "град был размером с бейсбольный мяч". В других сообщениях, поступающих в Национальную службу погоды, говорится, что град, выпадающий вокруг Техаса, варьируется от размера пятицентовой монеты до мяча для гольфа.

Крупный град также наблюдался во время шторма, прокатившегося по Флориде в среду днем. В городе Уэст-Мельбурн, к юго-востоку от Орландо.

Синоптики заявили, что ожидают, что штормовая система продвинется на восток в четверг и пятницу , что может привести к большему количеству града во Флориде или наводнениям на побережье Мексиканского залива.

Полный масштаб ущерба, связанного с погодой, в Техасе и других штатах в среду пока неизвестен. Но более 37 000 клиентов в Техасе остались без электричества рано утром в четверг, и более 300 рейсов, вылетающих из международного аэропорта Даллас-Форт-Уэрт или приземляющихся в нем, были отменены в среду. Кроме того, более 100 автомобилей были повреждены градом.

Губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил, что он мобилизовал городские поисково-спасательные команды и другие аварийные ресурсы, чтобы справиться с последствиями шторма.

В последние месяцы на юго-восток США обрушился ряд сильных штормов. В марте девять человек погибли, когда мощная ураганная система пронеслась по региону, вызвав сильный ветер, дождь и наводнение. В этом году в Соединенных Штатах было подтверждено более 450 торнадо.

Напомним, в Киеве 8 апреля зафиксировали интересную погоду. В городе был слышен гром, кое-где шел град, однако местами – ярко светило солнце. Мощный ливень также прошел в Днепре.